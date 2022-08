Disney+ je novým králem! Služba v rekordním čase porazila Netflix

Společnost Disney přepsala historii na poli streamovacích platforem. Díky nad očekávání úspěšnému uplynulému kvartálu se tak vůbec poprvé do čela žebříčku VOD (video-on-demand) služeb vyhoupl někdo jiný než Netflix.

Těsné prvenství

Služba Disney+, která před několika měsíci konečně dorazila také do Česka, by ani přes masivní nárůst předplatitelů svého největšího konkurenta sama o sobě nepokořila, v současné době má totiž „pouze“ 152 milionů platících zákazníků. Po započtení předplatitelů dalších streamovacích služeb z konglomerátu myšáka Mickeyho, konkrétně Hulu a sportovní stanice ESPN+, však celkový počet předplatitelů činí 221,1 milionů. A to už je o těsný půlmilion více než v případě Netflixu, který si v současnosti předplácí 220,6 milionu diváků.

Disney za pokoření historického milníků vděčí především nebývale úspěšnému uplynulému čtvrtletí, během kterého k obrazovkám přilákalo 16 milionů nových diváků, zatímco Netflix za stejné období o milion předplatitelů přišel. A právě milionová ztráta způsobila střídání pozic v žebříčku – bez ní by Netflix (alespoň dočasně) stále shlížel na konkurenci z první příčky.

Zachránci ze Stranger Things

Netflix neklesal poprvé, už v prvním čtvrtletí letošního roku přišel o 200 tisíc předplatitelů. Zástupci společnosti varovali před potenciálně větší ztrátou ve čtvrtletí následujícím, a to ve výši až 2 milionů diváků. K té však nakonec nedošlo, na čemž měla značný podíl čtvrtá série hitu Stranger Things, která byla uvedena v květnu.