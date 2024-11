Desítky hodin zábavy za 60 korun. Hra Heroes of Might and Magic III je v neodolatelné akci

Chcete si zavzpomínat nebo naopak poznat něco nového?

Na GOG nyní seženete legendární hru Heroes of Might and Magic III za neodolatelné peníze

Hra za 25 let své existence vůbec nezestárla a stále nabízí desítky hodin zábavy

Díky fíglu ji navíc můžete hrát nejen na PC, ale i na Androidu

Ještě dobiji tenhle červený hrad, a půjdu spát. Ha, poblíž si můžu upgradovat jednotky. Sakra, z teleportu se náhle vynořil zelený hráč – zpátky přes městkou bránu do hlavního města. To už jsou tři hodiny ráno?

Pokud je vám tato situace známá, tak vám asi hru Heroes of Might and Magic III nemusím představovat. Pro mladší publikum jenom krátký popis – jedná se o tahovou strategii zasazenou do fantasy světa, ve kterém můžete v rámci jednotlivých frakcí plnit kampaně, nebo jen tak z dlouhé chvíle hrát některé z mnohých samostatných map. Hra nabízí možnost vývoje hrdinů, spousty rozličných jednotek, nepřeberné množství artefaktů, propracovaný systém magie, multiplayer a hodiny a hodiny zábavy.

Nedávno tento skvost oslavil 25 let, a i když byste si mohli ťukat na čelo, že čtvrt století stará hra dnes nemůže zajímat, opak je pravdou – Heroes III vás stále dokážou přikovat k displeji na dlouhé hodiny jako před lety. A pakliže jste náhodou ztratili původní CD, máte nyní možnost zakoupit si tuto hru doslova za hubičku.

Heroes of Might and Magic III za cenu jednoho piva

Pokud se chcete z nostalgie opět vrátit do země Erathia, máte nyní jedinečnou možnost – hru Heroes of Might and Magic III Complete aktuálně seženete na webu GOG.com za symbolickou cenu 2,29 eur (necelých 60 korun). Jedná se o původní verzi obsahující jak základní hru Restoration of Erathia, tak i datadisky Armageddon’s Blade a The Shadow of Death.

V roce 2015 vyšel na platformě Steam remake Heroes of Might and Magic III HD Edition s vylepšenou grafikou, avšak od něj doporučuji dát ruce pryč – jeho součástí žádné datadisky nejsou, a navíc tato verze není modifikovatelná. Pro hru totiž existuje velké množství různých vylepšení, z nichž asi nejvíce vyčnívá neoficiální mod Horn of Abbys (HOTA) – ten do hry přidává nové frakce, hrdiny, mapy a hromadu dalších vylepšení, aniž by byl narušen původní duch hry. Doporučuji ale nejprve nasát původní hru, a teprve poté se pouštět do modifikování.

Na PC, tabletu i mobilu

Heroes of Might and Magic III Complete lze oficiálně hrát na PC s Windows, ovšem existuje i jednoduchý způsob, jak hru zprovoznit na telefonu či tabletu s Androidem – stačí si z obchodu Google Play zdarma stáhnout aplikaci VCMI a naimportovat do ní soubory z počítačové verze. Já sám hraji Heroes III na smartphonu Galaxy S23 Ultra, který na hraní toto hry jako stvořený – s pomocí stylusu je ovládání pohodlnější než myší/touchpadem na PC. Jenom doporučuji nepouštět se do hraní na záchodě, protože hrozí riziko, že po vás vaše rodina po několika hodinách vyhlásí pátrání.

Perfektní je i hraní na tabletu. Na Androidu opět s pomocí aplikace VCMI, na stroji s Windows doporučuji používat HoMM3 HD+ launcher, který umožňuje navýšení rozlišení z původního 800×600 pixelů, a navíc přináší i drobné možnosti úprav nad rámec schopností samotné hry. I na tabletu je příjemné ovládání stylusem, mně osobně se osvědčilo hraní na Surface Pro s dotykovým perem Surface Pen.

Tak neváhejte a kupujte, za necelých 60 korun získáte na prakticky libovolném zařízení desítky (stovky, tisíce) hodin zábavy. Já sám bych své osobní statistiky znát nechtěl – pravděpodobně bych byl nucen vyhledat odbornou pomoc.

GOG má v akci i ostatní díly ze série Heroes of Might and Magic, avšak třetí díl je z celé nabídky jednoznačně nejpovedenější. Na druhou stranu proč si nekoupit za levný peníz i povedenou dvojku a pětku? Zimní večery budou dlouhé.