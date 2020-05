Dell XPS 15 má nový design a tenčí rámečky. Po deseti letech přichází nový XPS 17

Společnost Dell se v rozhodla učinit letošní řadu oblíbených notebooků XPS více konzistentní. Začala už letos v lednu, když na veletrhu CES odhalila nový počítač Dell XPS 13 s inovovaným designem s tenčím tělem a užšími rámečky okolo displeje. Ve stejném duchu se nesou i právě představené modely XPS 15 a 17.

Dell XPS 15 (9500)

Prostřední počítač z rodiny dostal nový design po pěti letech. Po vzoru 13“ modelu dostal tenčí rámečky okolo displeje, takže se celkově zmenšila jeho půdorysná stopa. Displej o úhlopříčce 15,6“ zabírá 92,9 procent čelní plochy, jedná se o OLED obrazovku s poměrem stran 16:10, kterou můžete mít buď v nedotykové variantě s Full HD rozlišením nebo v dotykové s 4K rozlišením. Záleží na tom, zda dáte přednost jemnějšímu obrazu či větší výdrží na baterii.

Zobrazovač se perfektně hodí pro práci s fotografiemi, neboť poskytuje velmi přesné barvy – gamut Adobe RGB je pokrytý ze 100 %, DCI P3 z 94 %. Panel je pokrytý antireflexní vrstvou, disponuje svítivostí až 500 nitů a jeho odolnost zajišťuje sklo Gorilla Glass 6. Dell vylepšoval i klávesnici s touchpadem; klávesy jsou větší o 9,7 procent, touchpad rovnou o 62 procent. Zatímco tělo počítače je hliníkové, opěrka pod dlaně je vyrobená z karbonových vláken.

Co se týče vnitřní výbavy, bude Dell nabízet bezpočet konfigurací. V základu dostanete procesor Intel Core i5 desáté generace (i5-10300H) a 8 GB RAM, v maximální výbavě můžete mít až Intel Core i9 (i9-10885H), 64 GB RAM a 2TB SSD. O grafické operace se může starat jak integrovaná grafika Intel UHD, tak dedikovaný akcelerátor NVidia GeForce GTX 1650 Ti. Zajímavé je, že Dell vám umožní nakonfigurovat i kapacitu baterie, na výběr bude 56 nebo 86 Whr, přičemž druhý jmenovaná má notebooku zajistit výdrž až 25 hodin na jedno nabití.

Počítač se také chlubí čtyřmi reproduktory, Windows Hello kamerou a slušnou portovou zásobou čítající 2 × Thunderbolt 3 a 1 × USB-C (všechny včetně Power Delivery a DisplayPort), čtečku paměťových karet formátu SD, sluchátkový jack a zamykací slot. Bezdrátovou konektivitu zastupuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.

Dell XPS 17 (9700)

Na „sedmnáctku“ od Dellu se čekalo téměř deset let a rozhodně to čekání stálo za to. Dell tvrdí, že nový XPS 17 je nejmenším 17“ notebookem na světě, jeho rozměry jsou prý údajně menší než u 48 procent 15“ notebooků. Počítač za svoji kompaktnost vděčí InfinityEdge displeji s ultratenkými rámečky, který zabírá 93,7 procent čelní plochy.

Displej má v úhlopříčce přesně 17“, Dell dává na výběr mezi Full HD a 4K panelem, přičemž pouze druhý z nich je vybaven dotykovou vrstvou. Oba displeje nabízí antireflexní vrstvu, vysoký jas 500 nitů a přesné zobrazení barev.

I XPS 17 bude nabízen v široké škále hardwarových konfigurací, ta nejvyšší může obsahovat procesor Intel Core i9-10885H, 64 GB RAM, 2TB SSD a grafickou kartu NVidia GeForce RTX 2060 s vlastními 6 GB operační paměti. I v tomto případě si budete moci zvolit i kapacitu akumulátoru, a to buď 56 nebo 97 Whr – s menší baterií bude počítač vážit 2,11 kg, s větší o 400 gramů více.

Dell XPS 17 se pyšní studiovými reproduktory (2 výškové s výkonem 1,5 W, 2 basové s výkonem 2,5 W), biometrickým ověřováním uživatele (čtečka obličeje nebo otisku prstu) a širokou konektivitou. Bezdrátově se připojíte skrze Wi-Fi 6 a Bluetooth 5, pro kabelovou komunikaci je připravena čtveřice Thunderbolt 3 portů (power delivery a DisplayPort), sluchátkový jack a čtečka karet formátu SD. Pro jistotu Dell ještě do balení přidá adaptér z USB-C na USB-A a HDMI.

Cena a dostupnost

Dell XPS 15 půjde na trh již v tomto týdnu a bude dostupný za cenu od 1 299 USD (asi 33 tisíc korun bez DPH). Jeho větší sourozenec se na pultech objeví v létě, jeho cena bude začínat na 1 499 USD (asi 38 tisíc korun bez DPH).