Dejte večerním pohádkám nový rozměr: česká aplikace Readmio by ve vašem telefon neměla chybět

- Rodič čte nahlas z telefonu a aplikace ve správnou chvíli přidá šplouchání vody, chrochtání prasátek nebo hudbu
- Hlas rozpoznává přímo telefon, takže stažená pohádka funguje i na chatě bez signálu
- Do samotných pohádek Readmio záměrně nedává obrázky; dítě má poslouchat a dívat se na vás
- Přečtenou pohádku si nahrajete jako audioknihu, kterou si dítě pustí, i když zrovna nejste doma
Večerní čtení dokáže unavenému rodiči dát zabrat. Kdo už po celém pracovním dni předčítal O třech prasátkách, ví, že na vlčí funění a chrochtání často nezbývá síla. Jozef Šimko, jeden ze zakladatelů pražského startupu Readmio, přiznal, že pozdě večer na zvukové efekty často neměl energii a nad dětskou knížkou párkrát usnul.
Z téhle zkušenosti vznikla aplikace, ve které zvuky obstarává telefon. Rodič čte připravený text nahlas, Readmio ho poslouchá, a když hrdina pohádky něco hodí do řeky, nechá zašplouchat vodu. Když v pohádce zpívají ptáci, ozve se z telefonu cvrlikání. Readmio je dostupné pro Android i iPhone. Česko-slovenský tým aplikaci vydal v roce 2020 a už začátkem roku 2026 měla zhruba dva miliony stažení a byla dostupná ve více než stovce zemí.
Telefon čeká na vyznačená slova
Aby zvuky zazněly ve správnou chvíli, aplikace během čtení sleduje váš hlas. Pohádku vyberete podle obálky a krátkého popisu, stáhnete ji do telefonu a začnete číst. V textu jsou vyznačená slova a slovní spojení, na která aplikace čeká. Jakmile je vyslovíte, spustí zvuk nebo hudbu, kterou zvukaři připravili přímo pro daný příběh. Na nic se neťuká, telefon zareaguje ve zlomku vteřiny a vy plynule čtete dál.
Rozpoznávání řeči tým přizpůsobil potřebám aplikace ve spolupráci s vědci ze Slovenské akademie věd. Algoritmus běží přímo v aplikaci, takže internet potřebujete jen ke stažení pohádky. Přečíst ji pak můžete i na chalupě, kam signál nedosáhne.
Nejlépe to funguje v tichu a při klidném tempu. Při rychlém čtení nebo v hluku, třeba v jedoucím autě, aplikace slova rozpoznává hůř. Kdo chce zvuky slyšet výrazněji, může telefon spárovat s bluetooth reproduktorem a nechat šumění lesa zaplnit celý pokoj.
Obrázky má jen obálka
Readmio je mobilní aplikace, která nechce, aby se na ni dítě dívalo. Ilustraci dostala jen obálka pohádky, aby si dítě mohlo vybrat, co se bude číst. V samotném textu obrázky chybějí schválně. Tvůrci vycházejí z toho, že děti mají vizuálních podnětů dost a příběh si mají představovat podle hlasu rodiče a doprovodných zvuků. Telefon má mít v ruce jen rodič, dítě ho sledovat nemá. Readmio proto radí sedět při čtení čelem k dítěti, aby vidělo i vaši mimiku.
Telefon přitom nemusíte držet vůbec, protože každou pohádku lze stáhnout jako PDF a vytisknout. Po načtení QR kódu z výtisku se příběh otevře v aplikaci, telefon odložíte a čtete z papíru, zatímco zvuky dál hrají z mobilu. S aplikací spolupracují i některé tištěné knihy, například Kája a tygr.
Před pohádkou se vyplatí zapnout režim Nerušit, protože upozornění na pracovní e-mail uprostřed Popelčina plesu kouzlo spolehlivě rozbije.
Sedm stovek pohádek, většina za předplatné
V české knihovně Readmia je přes 700 příběhů a každý týden přibývají nové. Vedle Erbenova Hrnečku, vař! nebo Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého tu najdete Andersena, Perraulta, bratry Grimmy, Ezopovy bajky i Čapkovy pohádky o pejskovi a kočičce nebo Čtvrtkovu vílu Amálku. Další kategorie se věnují přírodě, vědě, lidskému tělu, vztahům a emocím nebo duševnímu zdraví. U každého příběhu najdete délku čtení i doporučený věk; nabídka sahá od uspávanek označených 1+ po pohádky pro děti od osmi let. Hrnečku, vař! zabere asi sedm minut, Sněhurka a sedm trpaslíků zhruba sedmnáct. V popisu najdete i poučení a témata, o kterých si můžete s dítětem po dočtení povídat.
Pohádky nabízí Readmio v několika jazycích. Kromě češtiny a slovenštiny jsou to třeba angličtina, němčina nebo hindština, takže dvojjazyčná rodina může střídat české a anglické večery.
Bez placení dostanete výběr pohádek z různých kategorií, na kterém si vyzkoušíte všechny funkce včetně nahrávání a tisku. Za přístup k většině knihovny ale zaplatíte: předplatné stojí 99 Kč měsíčně nebo 599 Kč ročně; doživotní přístup vyjde na 1 490 Kč. Předplatitel může do rodiny pozvat až pět dalších lidí s vlastními účty, takže celou knihovnu mohou mít v telefonu třeba i prarodiče.
Když číst nemůžete
Každou pohádku, kterou nahlas přečtete, si můžete jedním klepnutím nahrát a aplikace z ní udělá vlastní audioknihu. Dítě si ji pustí, i když jste zrovna na služební cestě, a nahrávky můžete sdílet s rodinou.
Pro chvíle, kdy nikdo z rodiny číst nemůže, nabízí Readmio také hotové audiopohádky. Hodí se do auta, kde by rozpoznávání hlasu kvůli hluku stejně nefungovalo spolehlivě. Jejich poslech ovšem na Androidu vyžaduje internet, zatímco čtení staženého textu se zvuky funguje offline. Nahrávky i audiopohádky jde řadit do vlastního playlistu na delší cestu a na konec příběhu může aplikace přidat uspávací hudbu s nastavitelnou délkou.
Kniha, audiokniha, nebo Readmio?
Sami tvůrci aplikaci označují za doplněk ke knížkám a klasickou knihu nahradit nechtějí. Kniha má obrázky, nepotřebuje předplatné ani nabitý telefon a zvuky při čtení zvládnete sami, když na to máte síly. Hotová audiokniha zase převezme celé vyprávění, což umí i poslechový režim Readmia. Hlavní přínos aplikace je ale ve společném čtení: čtete pořád vy, jen zvukovou kulisu obstará telefon.
Podobně funguje i americká aplikace Novel Effect, zaměřuje se však na dětské knihy v angličtině a španělštině.
Readmio dává největší smysl tam, kde večerní čtení komplikuje únava rodiče nebo netrpělivost dítěte, a také v rodinách, které často cestují. Bezplatná část stačí, abyste zjistili, jestli vaše dítě baví pohádky se zvuky, nebo jestli by raději listovalo obrázky. Měsíční předplatné pak ukáže, jestli se z aplikace stane večerní rituál, ještě než zaplatíte celý rok.
Při samotném čtení Readmio převezme právě tu část, na kterou rodičům večer dochází síla nejdřív: vlčí funění, šplouchání a chrochtání. Hlas, u kterého dítě usíná, zůstane váš.