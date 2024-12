Dejte Sonos pod stromeček! S těmito dárky perfektně ozvučíte každou domácnost

S produkty značky Sonos máme bohaté zkušenosti a poměrně často je také recenzujeme. I díky tomu jsme nyní připravili několik tipů na vánoční dárky právě od této značky v několika cenových kategoriích. Pokud tedy plánujete obdarovat fanoušky kvalitního zvuku, pomůžeme vám s výběrem ideálního produktu, ať už je to soundbar, subwoofer nebo sluchátka.

Přenosný reproduktor Roam za 4 tisíce

V podstatě nejlevnější a nejmenší reproduktor v nabídce Sonosu je model Roam. Ten známe už díky jeho předchozí generaci, kterou v letošním roce nahradila „dvojka“. Ta se nyní dá koupit i za 4 tisíce korun a nabízí plno funkcí, které známe z větších modelů této značky. Kromě Bluetooth připojení je zde k dispozici i Wi-Fi streamování přes služby Spotify Connect, Apple Music nebo YouTube. potěší také Trueplay automatické ladění reproduktoru dle okolního prostředí.

Výdrž dosahuje k deseti hodinám a nabíjet lze i bezdrátově. Vzhledem k lepší přenositelnosti je zde i vyšší krytí IP67. Pokud tedy hledáte něco menšího, co můžete využít i na cestách a zároveň se chcete radovat z integrace do rodiny Sonos, Roam 2 může být dobrou volbou.

Sonos Ray jako vstupní soundbar k televizi

Ačkoliv Ray je základní soundbar od Sonosu, který oproti svým dražším kolegům postrádá některé funkce, dá se nyní pořídit za opravdu zajímavou cenu. Oproti původním 7 490 korunám jej na některých e-shopech koupíte i za 4 790 korun. Pokud tedy oželíte prostorový zvuk Dolby Atmos nebo hlasové ovládání, Ray může udělat velkou radost. I před drobné ústupky totiž nabízí zvuk ze dvou středových a dvou výškových měničů, je možné jej připojit k subwooferu a taktéž mu nechybí ladění Trueplay. Obvláště se hodí k menším televizím s doporučenou úhlopříčkou do 140 cm a do menších místností.

Náhlavní sluchátka Ace nyní pořídíte do deseti tisíc

Sonos letos po dlouhých spekulacích vstoupil také na trh se sluchátky a uvedl svůj první náhlavní model Ace, který je designově povedený, velmi pohodlný a nabízí zajímavé funkce, jako je TV Audio Swap pro rychlé přepnutí zvuku ze soundbaru do sluchátek. Potěší také hezké pouzdro nebo možnost kabelového připojení zdroje zvuku. Sluchátka mají výborné ANC a na baterii vydrží až 30 hodin poslechu. Původní sebevědomá cena 12 490 korun je nyní taktéž v rámci různých akcí upravena na 9 990 korun, což ze sluchátek činí ideální dárek do deseti tisíc.

Sonos Sub Mini doplní vaši sestavu o basy

Pokud už obdarovaný nebo obdarovaná nějakou tou sestavou od Sonosu disponuje, velmi často se nabízí otázka, zdali nezvážit doplnění o subwoofer. Ačkoliv Sonos nabízí svůj vlajkový subwoofer Sub a nyní jeho novou variantu Sub 2, kterou právě testujeme, v nabídce stále najdeme i drobný subwoofer Sub Mini. Ten je z mého pohledu zajímavou volbou obzvláště pokud nebydlíte v rodinném domě a se zvukem se musíte krotit. Potěší zároveň poloviční cena, který nyní v rámci slevy nemusí přesáhnout ani deset tisíc korun.

Sonos Sub Mini přitom zvládá Wi-Fi i Bluetooth nebo kabelové připojení přes Ethernet. Umí ladění Trueplay i již zmíněné služby Spotify, Tidal nebo Apple Music. Zároveň je nutné zmínit, že spolupracuje pouze s reproduktory značky Sonos případně Symfonisk z IKEA.

Sonos Five nabídne různé způsoby použití

Nyní už se dostáváme k dražším dárkům nad deset tisíc, kde by mohl dobře posloužit například oblíbený reproduktor Sonos Five s aktuální cenou 12 990 korun. Tento typ reproduktoru je velmi univerzální a lze jej použít jak samostatně, tak ve stereo kombinaci nebo případně i se subwooferem. Můžete jej používat bezdrátově, ale zvládne i přehrávání z gramofonu nebo jiného zařízení pomocí 3,5mm linkového vstupu. V poměrně kompaktním těle jsou umístěny tři výškové a tři středové reproduktory.

Ovládání je umožněno pomocí kapacitních tlačítek nebo aplikace Sonos v telefonu. Ačkoliv se nejedná o úplnou novinku v nabídce Sonos, stále jde o výkonný reproduktor za zajímavou cenu. Pokud byste ocenili něco menšího, s menším množstvím basů v podobné ceně a s novými funkcemi navíc, hodí se popřemýšlet i o modelu Era 300.

Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra

Pokud peníze nehrají až takovou roli, nebo hledáte opravdu špičkový dárek, poohlédl bych se po nejnovějším soundbaru Arc Ultra, který jsme nedávno testovali. Jeho cena sice atakuje hranici 25 tisíc korun, jde ale opravdu o to nejlepší, co aktuálně výrobce nabízí. Oproti předchozí verzi přibylo hned několik reproduktorů, soundbar tedy nabízí mnohem bohatější basy i prostorový přednes.

Nechybí široká konektivita v podobě Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 nebo Apple AirPlay 2. Dále musím zmínit spolupráci se Spotify Connect, Tidal Connect i hlasové ovládání. Arc Ultra je samozřejmě vzhledem k osazení čtrnácti reproduktory poměrně rozměrný a také těžký, z hlediska zvuku ale určitě nezklame.