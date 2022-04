Dejte groš svému Zaklínači. Herní trilogie je na Steamu s 84% slevou

Svět Zaklínače z pera polského spisovatele Andrzeje Sapkowského asi v místních luzích a hájích příliš představovat netřeba. Knižní dobrodružství zaklínače Geralta z Rivie si získalo srdce nejednoho milovníka fantasy nejen pro svou syrovost, ale také pro náměty ze slovanských mýtů a legend. Zatímco převedení do seriálové podoby se příliš nepovedlo (což platí jak pro adaptaci polské televize, tak Netflixu), v případě her je to jiná.

I když první díl herního Zaklínače vzbudil spíše rozporuplné pocity (tuzemští hráči si jistě vzpomenou na český dabing), druhý díl všechny pochybovače s ledovým klidem uzemnil a třetí si rovnou dokráčel pro desítky ocenění a titul jedné z nejlepších her všech dob, který mu po právu náleží. Pokud chcete jen doplnit sbírku, nebo jste herního Zaklínače nikdy nehráli, nyní máte ideální příležitost toto pochybení napravit. Na platformě Steam je totiž herní trilogie v zajímavé slevě.

Zatímco standardně za balík tří titulů zaplatíte téměř 60 eur (cca 1 500 Kč s DPH), díky 84% slevě vás všechny tři hry vyjdou pouze na 9,42 eur (cca 230 Kč s DPH). První dva díly jsou dostupné jak pro Windows, tak pro Mac, přičemž ten třetí s podtitulem Divoký hon si užijete pouze na PC. Trochu zamrzí absence dvou datadisků ke třetímu dílu, povedeného titulu Thronebreaker: The Witcher Tales a nějakého drobného balíčku do karetního Gwentu, ale i tak se jedná o skvělou nabídku.