Dead Island 2 ožívá. Nové záběry z prokleté zombie akce prý uvidíme ještě letos

Dlouhých osm let čekají fanoušci akční zombie série Dead Island na plnohodnotný druhý díl, k jehož oznámení došlo během videoherního veletrhu E3 v roce 2014. Od té doby se však kdysi vyhlížené pokračování zmítá v problémech a v průběhu let se na něm vystřídaly hned tři tvůrčí celky. Na hře se však podle dostupných informací stále pracuje, a to v britském studiu Dambuster, spadajícím pod vydavatelství Deep Silver. A podle věrohodného novináře a insidera Toma Hendersona se vývoj dokonce blíží zdárnému konci.

Představení v dohlednu

Henderson se ve svém textu pro magazín Try Hard Guides odvolává na několik nejmenovaných zdrojů obeznámených s vývojem, podle nichž se Dead Island 2 opětovně představí veřejnosti ještě v letošním roce, nejpravděpodobněji na prosincovém udílení videoherních cen The Game Awards.

S ohledem na strastiplný vývoj lze předpokládat, že současná podoba hry se bude v mnoha aspektech lišit od původního návrhu. Zachován by však měl být důraz na kooperativní hraní, které v nottinghamském studiu prošlo několika koly důkladného testování. Hráči se údajně dočkají zbrusu nové šestice postav, s nimiž se podívají na různá místa včetně Hollywoodu či San Francisca – minimálně co do zasazení se tak aktuální verze shoduje s původní vizí.

Nadšené ohlasy

Podle několika zdrojů se titul nachází ve velmi dobrém stavu a jeden z testerů jej dokonce neváhal označil za svou nejočekávanější hru. K podobně optimistickým prohlášením bychom ale v tuto chvíli přistupovali spíše s rezervou. Samotné vydavatelství Deep Silver se před časem nechalo slyšet, že k vydání Dead Island 2 dojde nejpozději v březnu příštího roku. Ve světle čerstvých spekulací však patrně nastal další – tentokrát snad už poslední – odklad.