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DaVinci Resolve už není jen na střih videa, do zelí leze populárnímu Photoshopu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 4. 9:00
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DaVinci Resolve od Blackmagic Design
  • Blackmagic Design hledá nové zákazníky pro svůj software DaVinci Resolve
  • Tentokrát se nezaměřuje na filmaře, ale na fotografy
  • Nové funkce jsou prozatím k dispozici v rámci veřejné betaverze

Pokud často stříháte video, jistě jste narazili na program s názvem DaVinci Resolve od Blackmagic Design. Profesionální program, který využívají mimo jiné i hollywoodští filmaři, je k dispozici zcela zdarma a díky tomu si prakticky každý může v domácích podmínkách stříhat video, ať už jde o rychlý reel na sociální sítě, nebo třeba o vlastní amatérský snímek. Nyní se podle všeho v Blackmagic Design rozhodli, že jen střih videa už nestačí, a v rámci jejich programu začali nabízet nové funkce, které ocení především fotografové.

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DaVinci Resolve jako profesionální nástroj pro fotografy

DaVinci Resolve 21 poprvé rozšiřuje sadu nástrojů pro barevné korekce i na fotografie, což znamená, že fotografové nyní mohou na snímky aplikovat primární barevné korekce, křivky, kvalifikátory a další úpravy, přičemž změny zůstávají zachovány v původním rozlišení. Dodatečné zobrazení LightBox zobrazuje celá alba s aplikovanými korekcemi a fotoaparáty Sony nebo Canon lze připojit k počítači pro přímé ukládání snímků do alb.

Úprava fotografií v DaVinci Resolve 21
Úprava fotografií v DaVinci Resolve 21

Velká část této aktualizace se soustředí na AI. Nástroj s názvem IntelliSearch indexuje média, takže editoři mohou vyhledávat objekty, mluvená klíčová slova nebo konkrétní tváře. Oproti tomu CineFocus umožňuje uživatelům posunout ohnisko záběru po nahrání a přidat bokeh efekt, zatímco sada nástrojů pro obličej může subjekty zestárnout nebo omladit, přetvořit rysy a odstranit vady.



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Resolve 21 také zavádí nativní podporu pro grafiku OGraf HTML a animace Lottie, takže uživatelé nyní mohou soubory .json a .lottie přetahovat přímo do výběru médií, kde budou fungovat jako plně vykreslené animační klipy. K dispozici je také efekt Picture in Picture a rozšířená podpora IntelliScript pro scénáře ve formátu Final Draft a prostého textu. Veřejná betaverze DaVinci Resolve 21 je nyní k dispozici ke stažení zdarma na webových stránkách Blackmagic Design, nicméně prozatím nevíme, kdy se nové funkce dostanou do ostré verze.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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