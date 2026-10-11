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Další várka akcí v PlayStation Store: nový Resident Evil 9 nebo famózní onlinovka zdarma jen do zítra

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 10. 18:00
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Resident Evil 9 Requiem
  • Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
  • Do obchodu PlayStation Store dorazily slevy na oblíbené tituly
  • Potěší sleva na novinku Saros, ale i multiplayer hit Arc Raiders

Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí v průběhu října další sadu slev – jakýsi předvoj před oblíbeným letním výprodejem. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například frenetická akce Saros, oceňovaná střílečka Battlefield 6 nebo neméně povedený 9. díl série Resident Evil s podtitulem Requiem.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.



Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro



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Saros

  • Sleva: 25 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 1 424,25 Kč)
  • Žánr: roguelite, akční
  • Hodnocení Metacritic: 87/100
  • Platnost slevy: do 22. října 2026

Saros je akční hra od finského studia Housemarque, tvůrců úspěšného Returnalu. Hráči se v ní vydají na tajemnou planetu Carcosa, kde je čeká nebezpečný svět plný nepřátel, intenzivních soubojů a záhad. Hlavním hrdinou je Arjun Devraj, který se snaží odhalit pravdu o ztracené mimozemské kolonii.

Hra kombinuje rychlou akci z pohledu třetí osoby s prvky roguelite, takže po smrti postavy nepřichází hráč o veškerý postup. Důležitou roli hraje také proměnlivé prostředí a postupné vylepšování výbavy. Saros cílí především na fanoušky náročnějších akčních her, kteří mají rádi svižné přestřelky a postupné odhalování příběhu.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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