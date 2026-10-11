Další várka akcí v PlayStation Store: nový Resident Evil 9 nebo famózní onlinovka zdarma jen do zítra

- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- Do obchodu PlayStation Store dorazily slevy na oblíbené tituly
- Potěší sleva na novinku Saros, ale i multiplayer hit Arc Raiders
Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabízí v průběhu října další sadu slev – jakýsi předvoj před oblíbeným letním výprodejem. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například frenetická akce Saros, oceňovaná střílečka Battlefield 6 nebo neméně povedený 9. díl série Resident Evil s podtitulem Requiem.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
Saros
- Sleva: 25 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 1 424,25 Kč)
- Žánr: roguelite, akční
- Hodnocení Metacritic: 87/100
- Platnost slevy: do 22. října 2026
Saros je akční hra od finského studia Housemarque, tvůrců úspěšného Returnalu. Hráči se v ní vydají na tajemnou planetu Carcosa, kde je čeká nebezpečný svět plný nepřátel, intenzivních soubojů a záhad. Hlavním hrdinou je Arjun Devraj, který se snaží odhalit pravdu o ztracené mimozemské kolonii.
Hra kombinuje rychlou akci z pohledu třetí osoby s prvky roguelite, takže po smrti postavy nepřichází hráč o veškerý postup. Důležitou roli hraje také proměnlivé prostředí a postupné vylepšování výbavy. Saros cílí především na fanoušky náročnějších akčních her, kteří mají rádi svižné přestřelky a postupné odhalování příběhu.