Další únik těsně před premiérou: nové tiskové snímky i vychytávky z One UI 7

Internetem kolují nové snímky řady Galaxy S25 od Samsungu

Dávají nám nahlédnout na fotoaparáty či na novou funkci v rámci One UI 7

K představení dojde už příští týden, konkrétně 22. ledna

Do oficiálního představení vlajkové řady Galaxy S25 od Samsungu zbývá přesně týden, nicméně to neznamená, že by se internetem přestaly šířit úniky týkající se nových smartphonů z jižní části korejského poloostrova. Tentokrát se objevily nové propagační snímky, na kterých je zachycen základní model Samsung Galaxy S25, konkrétně jeho fotomodul. Zároveň nám jeden ze snímků dává nahlédnout na nadstavbou One UI 7, která si odbyde premiéru společně s novými chytrými telefony.

Nové detaily o řadě Galaxy S25 od Samsungu

Za snímky stojí známý leaker Evan Blass, které zveřejnil prostřednictvím svého newsletteru. Ty ukazují chystané modely Galaxy S25/Galaxy S25+ v dosud nejdetailnějším pohledu, jaký jsme mohli vidět. Zařízení je vyobrazeno v tmavě modré barevné variantě, přičemž tato barva se nachází i na samotných fotoaparátech, což je detail, který jsme dosud neviděli. Kromě toho propagační snímek Galaxy S25 Ultra nabízí detailní pohled na zakřivené rohy, zvýraznění modulu fotoaparátu a v rohu je vidět stylus S Pen. Displej rovněž disponuje tenkými rámečky, což ovšem není žádná novinka.

Snímek odhaluje také část rozhraní One UI 7, konkrétně funkci, o které toho prozatím mnoho nevíme. Uživatelská nadstavba One UI 7 si již samozřejmě odbyla premiéru v rámci řady Galaxy S24, na kterou tato nadstavba dorazila v beta verzi. Tato důležitá aktualizace přináší například přepracovaný design a nové funkce, které rozšiřují možnosti systému Android.

Jednu z nich je také Now Bar, který nyní pózuje na propagačních snímcích. Konkrétně je na nich vidět funkce Now Brief, kterou Samsung minulý měsíc teasoval, ale dosud ji plně nepředstavil. K oficiálnímu odhalení řady Galaxy S25 od Samsungu dojde 22. ledna v kalifornském městě San José.