Další střípky ohledně Nintenda Switch 2: dostane velmi výkonný čipset Nvidia

Nintendo Switch 2 má nabídnout opět solidní výkon

Hlavní slovo by měla mít čipová sada Nvidia Tegra T239

Kromě toho se hodně nahlas spekuluje také o možnosti výstupu až do 4K při 60 fps

Nová přenosná konzole Switch 2 od Nintenda (zatím neoficiální název) by měla opět vsadit všechny karty na velmi výkonný čipset od společnosti Nvidia. Také původní Switch disponoval čipovou sadou od americké Nvidie, a to konkrétně Tegra X1. Zároveň ale nový únik dementuje některé předchozí spekulace.

Výkon zajistí Nvidia

Tipéři vystupující na síti X jako @Tech_Reve a @kopite7kimi zveřejnili na zmíněné platformě údajné specifikace pro hlavní výkonnou jednotku u očekávané konzole Switch 2 od Nintenda. Ta by prý měla přinést čipovou sadu Nvidia Tegra T239 s 8nm architekturou.

Tento čipset slibuje například 1 280 jader CUDA (původní Switch jich měl 256), grafický akcelerátor Nvidia GA106 generace Ampere a 8 výpočetních jader Cortex A78 společnosti ARM. Jedná se o skutečně řádnou výbavu, i když podle dřívějších spekulací měl Nintendo Switch 2 nabízet ještě výkonnější hardware. Spekulovalo se totiž o nasazení čipsetu MediaTek s 2 jádry Cortex X4, 2× Cortex A720 a 4× Cortex A520.

Tato spekulace se však podle všeho nevyplní, stejně jako se hovořilo o tom, že Switch 2. generace dostane 5nm čipset – Tegra T239 je však 8nm. V každém případě by měla být konzole Switch 2 velmi výkonná, násobně výkonnější než předchozí generace. Několik zahraničních zdrojů navíc přišlo s informací, že by použitý čipset nakonec mohl být vyrábět i 5nm procesem a maximální tak by se mohl pohybovat nad hranicí 2,5 GHz.

Hraní ve 4K při 60 fps

Některé úniky z minulých týdnů dokonce naznačují, že by nový Switch mohl být na výkonnostní úrovni Xboxu Series X či PlayStationu 5. Během tajné ukázky na německém Gamescomu mělo dojít k demu několika her ve 4K při 60 fps. Mezi nimi například The Legend of Zelda: Breath of the Wild nebo ukázka Unreal Enginu 5 The Matrix Awakens.

Pro srovnání, první generace Nintendo Switch disponovala čtyřjádrovým čipsetem Tegra X1, grafikou GM20B generace Maxwell s 256 jádry CUDA, dále 4 GB operační paměti LPDDR4 a výstup do televize byl možný pouze ve Full HD při 30 fps.