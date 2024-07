Další rána pro Evropu: Meta zde odmítá uvést svůj nový víceúčelový AI model Llama

Společnost Meta dokončuje práci na svém víceúčelovém AI modelu Llama nové generace, který má být schopen v rámci jednoho uživatelského rozhraní generovat obrázky, videa, pracovat s textem a odpovídat na dotazy. Tento pokročilý nástroj však uživatelé v Evropské unii nebudou mít k dispozici, a to dle rozhodnutí samotné Mety.

Společnost Meta uvádí, že její multimodální model AI bude využíván v produktech, jako jsou chytré brýle Meta Ray-Ban. Má jít o největší velký jazykový model (LLM), který zatím Meta navrhla a vypustila pro komerční využití. Model Llama bude v této posílené formě umět pracovat s textem, videozáběry, obrázky, vším najednou, a přitom si udrží kontext.

"Meta says the European regulatory environment is too 'unpredictable'"

Translation: Meta prefers Zuckerberg's "move fast and break things" mode. The EU has been regulating tech (GDPR, DMA, DSA, AI Act, etc.), so Meta and other big tech companies are trying to use economic and… pic.twitter.com/JKg93YrRuq

— Luiza Jarovsky (@LuizaJarovsky) July 19, 2024