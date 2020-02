Čtyřmi barvami to nekončí. Řada Galaxy S20 nabídne další pestré varianty

Rádi byste se pořídili čerstvě oznámený Samsung Galaxy S20, ale nevyhovují vám představené barevné varianty? V tom případě pro vás možná máme dobrou zprávu – hned několik na sobě nezávislých zdrojů totiž zveřejnilo obrázky, které zachycují modely S20 a S20+ v bílém, modrém a červeném kabátku.

S příchodem modré a bílé varianty se na základě zákulisních informací počítalo dlouho před oficiálním oznámením modelové řady S20. Bílá varianta s názvem Cloud White už je v současné době dostupná na vybraných trzích včetně Jižní Koreje. Nedávno se objevily také obrázky a rendery tmavě modré varianty, ta však zatím není k dispozici nikde.

Úplnou novinkou je pak sytě červená varianta, která se však měla podle prvotních informací objevit exkluzivně na jihokorejském trhu. Podle čerstvě zveřejněných renderů, a hlavně vyjádření insidera, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou @Sudhanshu1414, se nakonec červená verze s názvem „Aura Red“ podívá také do Evropy. Které barvy (a zda vůbec) se dostanou na český trh, není v současnosti jasné.

Galaxy S20 and Galaxy S20+ in Aura Red for Europe pic.twitter.com/chGPMsoi3k

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 13, 2020