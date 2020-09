Čtyři iPhony, dvoje hodinky, nový iPad Air, přívěšek AirTag… jablečný podzim bude obrovský

Letošní podzim bude novinkami od Apple doslova nabitý. Firma z Cupertina chystá před Vánoci upgradovat velkou část svých produktů a přihodí i několik zbrusu nových. O připravovaných zařízeních se v minulých dnech objevily informace na serveru Bloomberg nebo na japonském webu MacOtakara.

Co se jablečných telefonů týče, Bloomberg vesměs potvrdil již známé informace. Apple letos představí čtyři nové modely, dva klasické modely s úhlopříčkami 5,4 a 6,1“, a dva modely z řady Pro s úhlopříčkami 6,1 a 6,7“. Všechny čtyři telefony mají dostat OLED displeje a 5G konektivitu, řada Pro se navíc dočká přepracovaného fotoaparátu, jehož součástí bude LiDAR.

Letošní iPhony se také dočkají obměněného designu s rovnými boky, které budou u levnějších modelů hliníkové, u dražších z nerezové oceli. Do nabídky přibude nová tmavě modrá barevná varianta, která vystřídá loňskou půlnoční zelenou.

Nové iPhony bude pohánět nový operační systém iOS 14, který údajně podle serveru Bloomberg dorazí dříve než samotné iPhony. Premiéra telefonů totiž byla oficiálně kvůli pandemii COVID-19 přesunuta na říjen, zatímco iOS 14 má být pro stávající telefony dostupný ještě v tomto měsíci. Kvůli koronaviru se také nové iPhony dostanou později na pulty obchodů; zatímco základní varianty půjdou do prodeje krátce po představení, na Pro modely si počkáme delší dobu.

Apple očekává po nových iPhonech obrovskou poptávku, údajně si pro první vlnu u svých partnerů zadal výrobu 75 milionů kusů.

Apple také plánuje letos na podzim představit nové hodinky, překvapivou zprávou však je, že letos mají dorazit rovnou dva modely – pokračovatel Apple Watch Series 5 a také nástupce levnějších a dosud prodávaných Apple Watch Series 3. Firma z Cupertina chce evidentně mít ve své internetové tržnici vhodný model pro každého.

Na nové Apple Watch možná nebudeme muset čekat tak dlouho jako na nové iPhony. Podle informátora Jona Prossera má Apple v plánu učinit některé změny ve svém obchodě už v příští úterý mezi 15 – 18:00 našeho času. To koresponduje s jeho předchozí informací, že Apple v 37. týdnu představí skrze tiskovou zprávu nové produkty z rodiny Apple Watch a tabletů iPad.

