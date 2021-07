Čtečka otisků prstů, nebo větší baterie? V Cupertinu mají u příštích Apple Watch jasno

Apple Watch nejsou pouze obyčejné hodinky, ale multifunkční zařízení, které má přístup k velké spoustě vašich osobních údajů. Ty je pochopitelně potřeba chránit, a proto se objevují názory, zda by příští generace Apple Watch neměla být vybavena čtečkou otisků prstů. Jak se ale zdá, Apple nic takového neplánuje.

Apple Watch a čtečka otisků prstů?

I když by čtečka otisků prstů na Apple Watch mohla být užitečná na mnoha místech, například při placení skrze Apple Pay, podle spolehlivého informátora Marka Gurmana z agentury Bloomberg se příští generace Apple Watch čtečky otisků nedočká, stejně tak není plánovaná ani pro příští modely. Apple by sice mohl čtečku umístit přímo pod displej nebo na bok, ovšem tím by uvnitř ubylo místa pro osazení dalších komponent. A to určitě v Cupertinu nechtějí.

Asi největší bolístkou Apple Watch je totiž jejich výdrž, takže zmenšovat vnitřní prostor se nejeví příliš logicky, neboť právě u příští generace se Apple na výdrž údajně zaměří. Gigant z Cupertina patrně sáhne k drobnému zvětšení, přičemž část prostoru pro baterii mohou přidat i chystané rovné boky namísto současných zaoblených.