Co se skrývá pod IP48, aneb jsou nové skládačky Samsungu prachotěsné? Ne tak docela

Samsung zvýšil odolnost svých ohebných smartphonů vůči vniknutí pevných částic

Krytí IP48 zabezpečí ochranu vůči velkým nečistotám, na prach ale nestačí

Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 tak rozhodně nejsou telefony vhodné do prašných podmínek

Samsung v tomto týdnu představil nové skládací smartphony Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6. V obou případech se jedná spíše o drobný mezigenerační krůček než velký skok, nicméně každá dílčí změna (vyjma vyšší ceny) rozhodně potěší. Ohebné smartphony od Samsungu se například pyšní zvýšenou odolností, která v letošním roce ještě více vzrostla – krytí se oproti loňským modelům zvýšilo z IPX8 na IP48. Co to znamená?

Prachu neodolá, větším pevným částicím ano

Obecně je známé, že první číslice za IP (Ingress protection) označuje odolnost vůči vniknutí pevných částic, zatímco druhá odolnost vůči vodě. Minulé generace skládaček od Samsungu byly schopné ustát i krátkodobé ponoření pod vodní hladinu, avšak s prachem a pískem se „nekamarádily“ – mohlo dojít k jejich vniknutí mezi ozubená kolečka kloubového mechanismu. Letošní generace je na tom výrazně lépe, avšak rozhodně se stále nejedná o telefony vhodné na stavbu.

Aby byl telefon (či jakékoliv jiné zařízení) kompletně prachotěsný, musela by být za IP první číslice 6. V případě číslice 4 se jedná odolnost vůči velmi drobným částicím, popř. vůči nebezpečnému dotyku nástrojem nebo drátem s průměrem větším než 1 mm. Pokud vezmeme onen 1 milimetr jako určující hodnotu maximální velikosti nečistoty, vychází nám, že nové skládačky od Samsungu mohou například trpět i v kontaktu s jemným plážovým pískem.

Jak nám každý rok ukazují tortury youtubera JerryRigEverything, skládačky od Samsungu jsou vůči vniknutí nežádoucích nečistot velmi odolné, avšak pokud by náhodou došlo touto cestou k poškození telefonu, nemusel by výrobce uznat záruku. Krytí IP48 se navíc vztahuje pouze na vniknutí drobných částic dovnitř telefonu, nikoliv na mechanické poškození měkkého ohebného displeje, které by mohla případná zrnka písku způsobit.

Zajímavé je, že loňské skládačky rodiny Motorola Razr se pyšnily krytím IP52, což znamenalo částečnou odolnost vůči prachu a základní odolnost vůči kapající vodě, u letošních modelů však Motorola prachotěsnost zcela zahodila ve prospěch voděodolnosti.