Clubhouse: zrušení účtu zatím není příliš jednoduché. Poradíme, jak na to

Ačkoliv se nové sociální síti Clubhouse poměrně daří, stále má v mnoha oblastech značné mezery. Jedna z těch zásadních nyní vyplavala na povrch. Zrušení účtu není vůbec jednoduché.

Vzhledem k tomu, že například Facebook, Instagram či Twitter umožňuje poměrně snadné odstranění účtu, dalo by se očekávat, že podobně tomu bude i u Clubhouse. Opak je ale pravdou. Pro zrušení vašeho profilu je nutno napsat žádost emailem (na adresu support@joinclubhouse.com). Jak dlouho pak trvá vyřízení žádosti, se ale nikde nepíše, ani to nikdo negarantuje.

Až vás Clubhouse přestane bavit, můžete aplikaci ze svého telefonu odstranit, není to ale to samé, jako byste zrušili i svůj účet. Hlavním rozdílem je, že tato sociální síť bude disponovat seznamem vašich telefonních kontaktů, což jsou pro mnoho lidí velmi citlivé a cenné informace.

Kriticky se k tomu na Twitteru vyjádřila i Eva Galperin z neziskové organizace Electronic Frontier Foundations.

The contacts list in my phone is not a list of my friends. There are people on that list that I never want to hear from and that I would prefer not to have any information about what I'm doing. I will never want to send an invite to anything to my contacts list.

— Eva (@evacide) February 11, 2021