Čínský DeepSeek sice trénoval na čipech Nvidia, nyní ale běží na těch od Huawei

Vzestup čínské umělé inteligence DeepSeek bez nadsázky bere dech. Takřka z ničeho se z Číny přiřítila poměrně schopná AI, která dokáže konkurovat zavedeným modelům a navíc je ve svém fungování mnohem efektivnější a levnější. Ostatně na nástup DeepSeek zareagovaly i akciové trhy, které uštědřili jednomu z lídrů celého odvětví, společnosti Nvidia, jeden z největších pádů hodnoty v historii. Rychlost a efektivita pochopitelně vyvolává řadu otázek, včetně těch. na jakém hardwaru je tento nový a dravý model provozován.

Nyní se tato informace dostala na veřejnost prostřednictvím leakera @Dorialexander a nutno podotknout, že je pořádně zajímavá. Velký jazykový model (LLM) DeepSeek R1 byl původně trénován na čipech Nvidia H100, nicméně nyní přesedlal na čipy Ascend 910C. Pokud je vám označení Ascend povědomé, tušíte správně – nové čipy, na kterých je čínská umělá inteligence DeepSeek trénovaná, dodává Huawei. @Dorialexander nicméně v rámci svého příspěvku vypíchnul zajímavost, jenž by rozhodně neměla zapadnout.

I feel this should be a much bigger story: DeepSeek has trained on Nvidia H800 but is running inference on the new home Chinese chips made by Huawei, the 910C. pic.twitter.com/6IAgQlQ3ou

