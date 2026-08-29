Chytré plavecké brýle Speedo Vanquisher změří váš styl, využijete je nejen při závodech

- Elektronika a plavecké bazény nejdou na první pohled příliš dohromady
- Odpůrci chytrých hodinek ve vodě mohou sáhnout po brýlích Speedo Vanquisher s modulem Speedo iQ
- Brýle vám dají nejen kompletní přehled o plaveckém stylu, ale můžete je použít i při závodech
Plavání je velmi oblíbený sport pro řadu lidí, přičemž jej mohou často provozovat i ti, kteří z různých důvodů nemohou provozovat sporty „na souši“. Pokud si jdete jen tak občas zaplavat, nejspíše kromě plavek nic zvláštního nepotřebujete, nicméně pokud to myslíte alespoň trochu vážně, jistě jdete do bazénu i s nějakými chytrými hodinkami. Ty ale při plavání nevyhovují každému, nemluvě o tom, že i vodotěsné hodinky nejsou odolné proti vodě věčně. Společnost Speedo nyní přišla s elegantním řešením.
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Chytré brýle pro náročné plavce
Firma Speedo nyní představila vyjímatelný chytrý modul pro své plavecké brýle Vanquisher. Tento modul zvládne analyzovat plavecký výkon hned v několika rovinách, přičemž zvládne rozpoznat také všechny čtyři plavecké styly: kraul, znak, prsa i motýlek. Nový systém Speedo iQ využívá senzory určené speciálně pro plavání k analýze pohybů hlavy ve vodě, měření doby nádechů a sledování vzdálenosti na jeden záběr. Na rozdíl od konkurenčních chytrých plaveckých brýlí se ale systém od Speedo nespoléhá na integrovaný displej.
Namísto toho modul Speedo iQ automaticky přenáší data do spárovaného telefonu a doprovodné aplikace, což umožňuje náročným plavcům zkontrolovat jejich trénink ihned poté, co vylezou z vody. Výhodou tohoto řešení je například možnost v případě poruchy modul snadno vyměnit, případně jej využít v rámci více různých kompatibilních brýlí, aniž byste museli pokaždé platit za drahý hardware.
Co rozhodně potěší každého plavce je skutečnost, že systém Speedo iQ nenabízí žádný typ předplatného, tudíž všechna data a jejich vyhodnocení je vám plně k dispozici bez dalších nákladů. Pozitivum pro sportovní plavce je také to, že brýle s modulem Speedo iQ lze využívat i při oficiálních závodech spadající pod mezinárodní plaveckou federaci World Aquatics, takže ani při profesionálním plavání nemusíte být zcela bez dat. Brýle Vanquisher s modulem Speedo iQ lze pořídit hned v několika různých barvách za cenu 189 dolarů, tedy přibližně 4800 korun s daní.