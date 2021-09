Chytré brýle od Xiaomi umí fotit, volat i navigovat, ale přesto je zatím nosit nebudete

O chytrých brýlích se v technologickém světě mluví už nějakou dobu. Nejblíže jejich praktické realizaci byl Google, nicméně nedávno rozvířil stojaté vody chytrých brýlí Facebook ve spolupráci s firmou Ray-Ban. Pozadu nechce zůstat ani Xiaomi, jenž představilo svou vizi chytrých brýlí s názvem Smart Glasses.

Na rozdíl od Facebooku jsou Xiaomi Smart Glasses více futuristickou vychytávkou, než běžnými brýlemi s kamerou. Xiaomi Smart Glasses disponují monochromatickým MicroLED displejem, který je využíván pro zobrazování informací v rozšířené realitě.

Displej není přitom nikterak veliký – jeho rozměry jsou 2,4 x 2,02 milimetrů. Díky maximálnímu jasu 2 miliony nitů budou rovněž všechny informace viditelné i za ostrého sluníčka.

Xiaomi Smart Glasses | Showcase | A display in front of your eyes

Kdo by čekal plnou závislost brýlí na smartphonu, spletl by se. Xiaomi Smart Glasses zvládnou fungovat nezávisle na telefonu, přičemž je pohání prozatím neznámý čtyřjádrový čipset a nechybí jim podpora Wi-Fi a Bluetooth, 5Mpx kamera či integrovaná baterie. To vše zvládlo Xiaomi vměstnat do těla o hmotnosti 51 gramů.

Kdy se Xiaomi Smart Glasses dočkáme není prozatím jasné

Xiaomi Smart Glasses zvládnou vše, co byste od chytrých brýlí očekávali. Ať už jde o navigaci v prostoru, překlad v reálném čase, zobrazení notifikací, vyřízení telefonních hovorů nebo pořizování fotografií. Xiaomi bohužel neoznámilo dostupnost ani cenu brýlí Smart Glasses – jedná se totiž spíš o koncept, než o podobu skutečného zařízení, které by Xiaomi mělo v plánu prodávat.