Chystané AirPods Pro potěší konzervativce, přesto se vytasí s jednou vychytávkou

Nová generace AirPods Pro bude nejspíše představena společně s iPhonem 15

Až na jednu výjimku by měly být na chlup stejné jako aktuální generace

Onou změnou bude nejspíše konektor USB-C, který nahradí Lightning

Očekávané představení nových iPhonů 15 se již nezadržitelně blíží, nicméně konference plánovaná na 12. října nebude pouze o chytrých telefonech. Spekulace hovoří také o příslušenství, a to nejen v podobě Apple Watch Series 9, ale také o sluchátkách AirPods. Ty by se nejspíše mely dočkat aktualizace, alespoň tedy model s označením Pro. Žádné radikální změny ale podle známého novináře Marka Gurmana čekat nemáme.

Nová generace AirPods Pro potěší především konzervativce

Zdroje novináře z Bloombergu tvrdí, že nová generace AirPods Pro bude takřka na chlup stejná jako ta aktuální, alespoň co se týče hardwaru. Několik softwarových novinek by populární sluchátka měla dostat s příchodem iOS 17, v budoucnu by také měly přibýt funkce pro osoby se zhoršeným sluchem. Hardware by nicméně měl být víceméně stejný až na jednu změnu, která potěší především fanoušky univerzálního konektoru USB-C.

Ten by totiž měl najít své místo na nabíjecím pouzdru, kde by měl nahradit Lightning. Změna dává smysl především s ohledem na spekulaci, že vlastní konektor se Apple chystá opustit také u svých telefonů. Otázkou zůstává cena – podle Gurmana by některá sluchátka mohl Apple zlevnit a více zpřístupnit, nicméně to pravděpodobně nebude případ nových AirPods Pro, jejich cena nejspíše zůstane zachována.