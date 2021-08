Chystá se remaster starších dílů GTA. Vylepšené Vice City či San Andreas mají dorazit i na mobily

V Rockstar Games údajně vznikají vylepšené verze tří klasických her z gangsterské ságy Grand Theft Auto. S vydáním se v současné době počítá na letošní podzim. Kolekce, která má obsáhnout remasterované GTA 3, Vice City a San Andreas, by měla dorazit na celou řadu platforem včetně Nintenda Switch. Se zpožděním by se měly dočkat i mobily. Informaci s odvoláním na své zdroje přinesl server Kotaku.

Vylepšená grafika i změny v uživatelském rozhraní

Dle zdrojů serveru Kotaku, které v minulosti správně předpověděly např. nový obsah do GTA Online, se vylepšená kolekce nachází v závěrečné fázi vývoje. Všechny tři hry údajně nabídnou kombinaci staré a nové grafiky a pohánět je bude technologie Unreal Engine, konkrétnější informace však v tuto chvíli nemáme k dispozici.

Jeden z informátorů dle svých slov viděl kousek hry v akci a přirovnal jej k výrazně modifikované verzi původní hry. Změn by mělo doznat také uživatelské rozhraní, které si i přesto má zachovat ikonický styl, na který jsou fanoušci zvyklí.

Hrát se bude na konzolích, PC i mobilech

Vývoj dostala na starosti pobočka ve skotském Dundee, která se k Rockstaru připojila ke konci loňského roku. Ruku k dílu však přikládají i další studia Rockstaru.

V jednu chvíli byla kolekce zamýšlena jako dárek pro hráče, kteří si zakoupí chystanou verzi GTA 5 pro nové konzole. Plány se však údajně několikrát změnily a v současnosti se interně počítá s vydáním v říjnu, případně na začátku listopadu, pro všechny myslitelné platformy včetně mobilních telefonů či streamovací služby Stadia.

Přijde řada i na Red Dead Redemption?

Nepatrný otazník visí akorát nad verzemi pro mobilní telefony a PC, neboť vývojáři se v současné době soustředí zejména na konzolové verze. U GTA však Rockstar možná neskončí, už nyní prý existují plány na vylepšenou verzi prvního Red Dead Redemption, po níž fanoušci volají dlouhá léta. Vše však bude záležet na komerčním úspěchu kolekce GTA.