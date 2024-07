Chystá se film podle GTA? V minulosti nebyla vhodná doba, míní spoluzakladatel Rockstaru

Filmových a seriálových adaptací videoher v posledních letech přibývá

Rockstar Games se nicméně k žádné adaptaci své značky zatím neupsalo

Podle spoluzakladatele studia se ale doba změnila

Videoherní adaptace na filmovém plátně zažívají v poslední době docela boom, přičemž už jsme se naštěstí přenesli přes nepovedená zpracování, kterými byl proslulý například německý režisér Uwe Boll. S příchodem řady kvalitních filmů, jako je například Super Mario Bros. ve filmu nebo seriálová verze The Last of Us, vzniká otázka, proč se vlastní adaptace nedočkaly hry od Rockstar Games, jako například Grand Theft Auto či Red Dead Redemption, které patří mezi nejvýdělečnější videoherní značky v historii.

Rockstar s adaptacemi nespěchá

Na tuto otázku se rozpovídala také jedna z předních osob studia, spoluzakladatel Dan Houser. Vedoucí pracovníci mu přednesli několik různých termínů, nicméně ten na ně reagoval slovy: „Proč bychom to vůbec dělali? Produkce filmu je velký risk, nad kterým máme minimální kontrolu, a nakonec za něj zaplatíme tím, co sami vlastníme.“ Tehdy nicméně nebyly videoherní adaptace příliš v kurzu, jejich hodnocení bylo nevalné a výdělky z kin přinejlepším pokryly náklady.

V roce 2020 Houser studio nicméně opustil a založil si vlastní společnost s názvem Absurd Ventures. Kdyby nicméně byl u kormidla Rockstaru nyní, pravděpodobně by svůj tehdejší postoj přehodnotil. V rozhovoru totiž přiznal, že „nyní je situace jiná“, což ostatně potvrzují úspěchy videoherních adaptací, které pomalu vytlačují dříve velmi úspěšné komiksové adaptace. Jakou značku by se rozhodl adaptovat do filmové či seriálové podoby, nicméně neprozradil, tudíž můžeme jen spekulovat.

Není vyloučeno, že Rockstar do budoucna plánuje adaptaci některé své značky, žádné konkrétní informace nicméně v tuto chvíli internetem nekolují. Westernový film ze světa Red Dead Redemption, zběsilý seriál na motivy Grand Theft Auto nebo třeba školní drama inspirované hrou Bully by jistě mělo u diváků úspěch. Kterou značku od Rockstaru byste rádi viděli ve filmové či seriálové adaptaci vy? Dejte nám vědět do komentářů.