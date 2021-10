iPhone SE ve dvou variantách? Známý analytik v tom má jasno

Dostupná varianta iPhonu s označením SE vždy patřila mezi populární modely, ať už jde o první iPhone SE či o jeho modernější verzi iPhone SE 2020. Není proto divu, že internetem obíhají už delší dobu spekulace o chystaném nástupci dostupného iPhonu z roku 2020.

Svou trochou do mlýna nyní přispěl analytik Ross Young, který na základě svých kontaktů z odvětví výroby displejů odhaduje, že Apple připravuje ne jeden, ale rovnou dva iPhony SE. Zatímco první s názvem iPhone SE Plus by měl dorazit už v příštím roce, plnohodnotného nástupce v podobě iPhonu SE 3 bychom se měli dočkat až v roce 2024.

Ačkoli Young spekuluje o zařízení s přídomkem Plus, podle něj to neznamená, že chystaný model dostane větší displej, ale pravděpodobně se změna bude týkat podpory 5G. iPhone SE Plus totiž má zůstat u stejného 4,7″ LCD panelu, jaký používá současný iPhone SE 2020. Větší LCD displej by měl přijít až se zmiňovaným iPhonem SE 3, jehož velikost odhaduje mezi 5,7″ – 6,1″ a podle Younga by také měl disponovat miniaturním výřezem pouze pro selfie fotoaparát.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" – 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021