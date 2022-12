Chcete se ubytovat v Hobitíně na Novém Zélandu? Noc vás vyjde na 180 Kč, má to ale háček

Takové ubytování nabízí Airbnb

Cena na jednu osobu je až překvapivě nízká

Háček je v tom, že jsou k dispozici pouze 3 termíny

Filmová trilogie Pán prstenů Petera Jacksona a také pokračování (či spíše prequel) Hobit patří mezi vrcholná díla fantasy žánru, stejně jako jejich knižní předloha od J. R. R. Tolkiena. Na Jacksona úspěšně navazuje Amazon seriálem s názvem Prsteny moci, což znovu vyvolalo zájem o svět vysoké fantasy. Z toho mají radost především na Novém Zélandu, jehož příroda posloužila filmařům jako kulisa.

Ať už jste fanoušky sličných elfů, statných trpaslíků, nebo nezdolných lidí, jistě vás alespoň na chvíli napadlo, jaké by to bylo strávit noc v hobití noře. Ostatně kdo by netoužil po útulném místečku s teplem krbu a spižírnou plnou dobrot. K příležitosti 10. výročí uvedení filmu Hobit: Neočekávaná cesta do kin máte příležitost si tento sen splnit. Skrze Airbnb totiž můžete prožít noc přímo v jedné z nor v ikonickém Hobitíně.

O tuto možnost se postaral Russell Alexander, kterému patří půda, na níž Hobitín stojí. K dispozici je rovnou 44 útulných obydlí, přičemž jedna noc vyjde na 10 novozélandských dolarů (cca 180 Kč s DPH). Má to ale jeden háček – k dispozici jsou pouze tři termíny na dvě noci pro maximálně 4 osoby, a to 2.-4., 9.-11. a 16.-18. března příštího roku. Pokud byste se přesto chtěli pokusit některý termín zarezervovat, příležitost budete mít 13. prosince od 22:00 středoevropského času na speciální stránce Airbnb.