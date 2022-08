Svět Pána prstenů ožije v další videohře. Výsledku se dočkáme do dvou let

Svět Středozemě z knih spisovatele J. R. R. Tolkiena patří mezi nejlepší a nejoblíbenější fantasy na světě. Lví podíl na tom mají nejen filmy Petera Jacksona, ale také celá řada herních adaptací, kupříkladu povedená Lord of the Rings: Battle for Middle-earth. S příchodem nového seriálu z produkce Amazonu se chystá také nová herní adaptace, kterou bude mít na svědomí studio Wētā Workshop. Na práce dohlédne vydavatel Private Division spadající pod Take-Two.

Pokud jste o Wētā Workshop v rámci produkce videoher ještě neslyšeli, nejste sami. Novozélandské studio se totiž primárně zaměřuje na výrobu speciálních efektů a rekvizit pro filmy i seriály, přičemž nejznámějším počinem jsou právě filmy režiséra Petera Jacksona na motivy Tolkienových knih.

Detaily o chystané hře bohužel prozatím nejsou známy, snad kromě informace, že se bude držet knižní předlohy. Vize Wētā Workshop doplní chystanou hru z pohledu Gluma a mobilní The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, která pod patronátem Electronic Arts postoupila do fáze testování. Jestli se hrami nepolíbenému studiu podaří prorazit, se dozvíme ve fiskálním roce 2024 vydavatelství Take-Two (mezi dubnem 2023 a březnem 2024).