Mobilní hra Heroes of Middle-Earth láká na sbíraní kartiček, tahové souboje a bohatý svět Pána prstenů

Společnost Electronic Arts oznámila novou mobilní hru pro iOS a Android, která využívá licenci Pána prstenů a Hobita. RPG s názvem The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth láká na tahový soubojový systém, ikonické bitvy a sbírání kartiček zobrazujících důvěrně známé postavy z knižní předlohy. Vývoj má na starosti studio EA Capital Games z amerického Sacramenta, které má na svém kontě velmi úspěšnou a koncepčně podobnou hru na motivy Hvězdných válek s podtitulem Galaxy of Heroes.

It’s a dangerous business going out your door… there’s no knowing where you might be swept off to – but we’re on our way to Middle-earth in a new mobile game. 🔗: https://t.co/kwhqbaDL3f pic.twitter.com/SdHrI4zTZG

— Electronic Arts (@EA) May 9, 2022