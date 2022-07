Seriál Pán prstenů od Amazonu dostává jasné obrysy. Podívejte se na nový trailer

Svět, jenž na stránkách knih stvořil J. R. R. Tolkien a kterému vdechl život na filmovém plátně Peter Jackson, dostane další adaptaci v podobě seriálu Pán Prstenů: Prsteny moci (v originále The Lord of the Rings: The Rings of Power). Za ním stojí nadnárodní gigant Amazon, který by z něj rád učinil vlajkovou loď své streamovací platformy Amazon Prime. Ta oproti Netflixu, Disney+ či HBO Max tahá za kratší konec.

The Lord of the Rings: The Rings of Power – Main Teaser | Prime Video

Prsteny moci jsou bezesporu nejambicióznější seriálový projekt Amazonu. Jen za práva na značku údajně zaplatil přibližně 250 milionů dolarů (cca 6 miliard korun), přičemž cena plánované produkce pěti řad a případného spinoffu se má vyšplhat až na 1 miliardu dolarů (cca 24 miliard korun), čímž by se z této adaptace stal nejdražší seriál všech dob.

Prsteny moci budou zasazeny do Druhého věku Středozemě, tedy tisíce let před události z trilogií Pán Prstenů a Hobit. Jak již název napovídá, děj by se měl točit okolo prstenů moci a vzestupu Saurona. Těšit se můžeme také na známé postavy, jako jsou Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) či Isildur (Maxim Baldry). Premiéra je na spadnutí – dočkat se máme už 2. října letošního roku.