Chceme 10% nárůst prodejů, zní ze Samsungu směrem k novým skládačkám

Nedávno představené ohebné smartphony od Samsungu mají před sebou těžký úkol

Podle prezidenta divize smartphonů TM Roha od nich firma očekává o 10 % vyšší prodeje

Tento nárůst by měl stačit, aby se v segmentu ohebných smartphonů stal Samsung opět jedničkou

Trh s ohebnými telefony je sice v současné době v kurzu, stále se ale jedná o poměrně malý segment, především ve vztahu ke klasickým chytrým telefonům. Změnit se to snaží jihokorejský gigant Samsung, který dominuje jak v odvětví tradičních smartphonů, tak těch ohebných. I když je nárůst prodejů skládaček poměrně patrný, v Soulu mají evidentně vysoká očekávání, což je patrné z prohlášení prezidenta divize smartphonů Samsungu TM Roha. Ten už při představení nových modelů Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6 prohlásil, že od nich očekává nárůst prodejů.

Nové skládačky musí zajistit o 10 % vyšší prodeje, zní ze Samsungu

Konkrétně mají nové modely za úkol zvýšit prodeje o 10 procent, což vzhledem k tomu, že se jedná o prémiová zařízení, není vůbec malé číslo. Podle TM Roha nové funkce zvyšující uživatelský komfort, fotoaparáty, výdrž na baterii, použitý čipset a vychytávky spojené s umělou inteligencí jsou dobrým předpokladem pro to, aby se zařízením dařilo na mezinárodních trzích ještě lépe než jejich předchůdcům.

Ačkoli Samsung držel prvenství na trhu s ohebnými smartphony od jejich vzniku, v absolutních číslech jej nedávno předstihl čínský konkurent Huawei. Nutno ovšem podotknout, že skládačky od Huawei mají především úspěch na domácím trhu, zatímco Samsungu se daří na světových trzích, tudíž je toto prvenství mírně zavádějící. Jihokorejské společnosti nicméně uniklý status světové jedničky evidentně dělá vrásky na čele a s novými ohebnými smartphony bude chtít nejvyšší pozici znovu získat.

Z pohledu zákazníka je nárůst konkurence rozhodně vítaný. Je také pravděpodobné, že si chce Samsung vybudovat co možná nejsilnější pozici předtím, než se svou vlastní skládačkou přijde na trh Apple. Ten se podle posledních spekulací do tohoto kroku příliš nežene, na druhou stranu s nejvyšší pravděpodobností se zařízením s ohebným displejem experimentuje, a jak už se ukázalo v minulosti, Apple má dostatečnou sílu na to, aby zvrátil poměry téměř v jakémkoli segmentu, do kterého vstoupí.