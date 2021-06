Standardizovaný evropský covid pas je tu. Poradíme, jak jej získat

Jen s chytrým telefonem do hospody, do divadla či rovnou na dovolenou? To je cíl standardizovaného evropského covid pasu, díky kterému by se lidé očkovaní proti nemoci covid-19 či ti, kteří nemoc prodělali, nemuseli nechávat pravidelně testovat. Jak digitální variantu evropského covid pasu získáte?

Od 1. června k dispozici elektronická varianta pasu v podobě QR kódu, který si očkovaní mohou stáhnout do mobilu či vytisknout a kterým se v případě potřeby mohou snadno prokázat. Tento certifikát je v souladu s pravidly Evropské unie a lze ho využít nejen pro vstup do restaurací, hotelů či divadel, ale také při cestování do ostatních zemí EU.

Takzvaný zelený certifikát (Digital Green Certificate) je celoevropským projektem, jenž bude možné uplatnit také v ostatních státech Evropské unie. Bezplatný zelený certifikát bude potvrzovat očkování, negativní test nebo prodělané onemocnění covid-19. Digitální covid pas splňující evropské standardy by měl na celém území EU vstoupit v platnost 1. července, do té doby lze bez větších potíží s certifikátem cestovat do sedmi zemí: Polska, Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Jak získat certifikát o provedeném očkování?

Certifikát o absolvovaném očkování lze získat na stánkách Očkovacího portálu občana na adrese ocko.uzis.cz ve formátu PDF a slouží jako potvrzení o provedeném očkování nebo posledním provedeném testu na covid-19. Pokud jste někdy měli pozitivní výsledek testu, funguje také jako potvrzení o prodělání nemoci. Po každém úkonu je nutné si certifikát aktualizovat. Například pokud máte certifikát vydaný po absolvování první dávky vakcíny a podstoupíte druhou dávku, je potřeba certifikát stáhnout znovu, aby v něm byly obsaženy všechny aktuální informace.

Pakliže disponujete starší verzí certifikátu vydanou před 1. červnem, je nutné o něj zažádat znovu, aby splňoval všechny evropské standardy. O výměnu můžete zažádat jak na Očkovacím portálu občana, případně můžete naskenovat QR kód na starém certifikátu, načež vám bude vydán nový, který si budete moci stáhnout na vygenerované unikátní URL. Ve vývoji je také mobilní aplikace, která by měla být zprovozněna v polovině června.