Čekání je u konce. Příští týden by mělo dojít k odhalení her pro PlayStation 5

Netrpěliví fanoušci dlouhé měsíce vyhlíželi novinky ohledně očekávané konzole PlayStation 5. Dlouhé čekání se však nejspíše blíží ke svému konci. Podle novináře Jasona Schreiera z Bloombergu totiž Sony připravuje digitální konferenci, která se zaměří na to hlavní – ukázku her, které si na nové konzoli zahrajeme. Digitální přehlídka by se měla uskutečnit už příští týden, konkrétně ve středu 3. června. Do plánů však může na poslední chvíli vstoupit nevyzpytatelná situace kolem onemocnění covid-19.

Na řadě jsou hry

Společnost Sony držela příznivce PlayStationu dlouho v napětí a s novými informacemi přicházela jen velmi zřídka. V uplynulých měsících jsme se dočkali pouze oficiálních hardwarových specifikací a představení ovladače DualSence. Většinu informací však výrobce stále drží pod pokličkou. Stále tak zůstává zahadou, jak bude samotná konzole vypadat, ale co je důležitější, neznáme ani žádné hry, které si ní zahrajeme.

Sázka na červen

První náznaky chystané konference se začaly objevovat již před několika týdny. Podle více či méně důveryhodných zdrojů se měla uskutečnit někdy v první polovině června. S nejpřesnějším termínem přišel novinář Jeff Grubb ze serveru VentureBeat, podle jehož zdrojů se měla akce konat 4. června. Následně však své tvrzení mírně poupravil s tím, že konference kvůli koronaviru stále nemá pevné datum vydání, a tak by se mohla o několik dnů opozdit. Nakonec se však fanoušci možná dočkají už o den dříve.

Marketingová kampaň PS5 se tak brzy rozběhne na plné obrátky. Podle Schreiera už v Sony plánují také další digitální prezentace, které by se měly uskutečnit v následujících týdnech a měsících. V rámci té první tak patrně nedojde k odhalení všech podstatných detailů o nové konzoli.

