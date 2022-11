Čekání je u konce: PlayStation VR 2 má cenu a datum vydání

Na poli virtuální reality o zákazníky bojuje hned několik konkurentů, nicméně konzolové hráče nejvíce zajímá VR z dílny japonského Sony. To již dříve představilo druhou generaci svých VR brýlí PlayStation VR 2, avšak až doposud jsme nevěděli, kdy si je budou moci lidé koupit a především kolik za ně budou muset zaplatit.

Nyní je čekání u konce. Sony oficiálně stanovilo datum uvedení PlayStation VR 2 na 22. února příštího roku s možností předobjednání od 15. listopadu 2022, přičemž cena se zastavila na rovných 600 eurech (cca 14 800 Kč s DPH). Právě nad tím se mnozí pozastavili, neboť oproti první generaci se jedná o poměrně razantní zdražení – původní PlayStation VR přišlo na trh v říjnu 2016 za 399 eur (cca 9 800 Kč s DPH). V balení naleznete kromě samotných brýlí také dvojici ovladačů a stereo sluchátka. Zvlášť půjde dokoupit nabíjecí stanici pro ovladače za 50 eur (cca 1 200 Kč s DPH).

Kromě ceny a dostupnosti se Sony pochlubilo také nabídkou titulů, které PS VR2 doprovodí. Konkrétně se jedná o The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR – Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall a Tentacular. Ty doplní několik dříve oznámených her, jako jsou Resident Evil Village či Horizon Call of the Mountain.