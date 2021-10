Carl Pei bude opět vyrábět smartphony. Značka Nothing zkusí své štěstí už příští rok

Loni se se „svojí“ značkou OnePlus rozloučil jeden z jejích zakladatelů – Carl Pei. Důvody nebyly nikdy vyřčeny, ale je možné, že Pei jednoduše nesouhlasil s aktuálním směřováním OnePlus, které s sebou nese postupné slučování s mateřskou firmou Oppo, výrobu levnějších smartphonů a rušení oblíbené nadstavby OxygenOS. Carl Pei raději zkouší štěstí znovu pod praporem své nové značky Nothing; ta má na svém kontě zatím pouze bezdrátová sluchátka, ovšem příští rok by mohl být v jejím podání výrazně zajímavější.

Nothing chystá svůj první smartphone

Bylo to jen otázkou času, kdy se firma Nothing pustí do odvětví smartphonů, koneckonců náznaky jsou tu už od ledna letošního roku. Tehdy společnost Carla Pei koupila značku Essential Inc., pod níž chtěl duchovní otec Androidu Andy Rubin zbořit svět smartphonů. Jeho první model z roku 2017 komerčně propadl a na další už ani nedošlo. Nyní patří duševní vlastnictví této firmy právě spoluzakladateli OnePlus a jsme nesmírně zvědaví, jak s ním naloží.

Prakticky s jistotou se dá počítat, že první smartphony značky Nothing bude pohánět čipset od Qualommu, neboť právě s touto americkou firmou uzavřel Carl Pei v uplynulém týdnu partnerství. S pomocí Qualcommu chce Nothing vyvíjet novou kategorii produktů využívajících platformu Snapdragon včetně 5G konektivity.

Kontrakt byl oznámen poté, co firma Nothing získala 50 milionů dolarů od svých investorů, mezi které nepatří žádné malé ryby – vynálezce iPodu Tony Fadell, spoluzakladatel platformy Twitch Kevin Lin či ředitel Redditu Steve Huffman.

První smartphone značky Nothing by měl být podle informací serveru 91mobiles představen už na začátku roku 2022, to znamená, že už by jej firma měla mít v rozpracované fázi. Spekuluje se, že chystaný smartphone ponese jméno Nothing Phone (1), ještě před ním by údajně mohla dorazit powerbanka Nothing Power (1).