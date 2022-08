Cacodémoni, třeste se! O váš konec se mohou postarat i farmáři ve svých traktorech

Dnes už legendární počin Doom proslul nejen svou hratelností a skvělým level designem, ale také tím, že jde spustit prakticky na jakékoli elektronice, ať už jde o těhotenské testy, žárovky, nebo dotykový panel na MacBooku Pro. Je vždy jen otázkou času, než si kutilové najdou způsob, jak tuto střílečku spustit na další technice, která pro to není stavěná. Bezpečnostní pracovník s přezdívkou Sick Codes se nyní vytáhl s novým způsobem, jak ji hrát.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR

— Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022