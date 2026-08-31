BYD dobilo svůj luxusní elektromobil 350× během devíti dní. Baterie si zachovala dechberoucí kapacitu

- Luxusní Yangwang U7 podrobilo mateřské BYD extrémnímu testu
- Během devíti dní vozidlo najelo okolo 30 tisíc kilometrů a 350× se zastavilo na rychlonabíječce
- Kapacita baterie přitom klesla o méně než dvě procenta
Elektromobilita je nejen v Česku stále opředena mnoha mýty a polopravdami. Zatímco v minulosti některé z nich mohly být více či méně platné, vývoj jde bleskurychle kupředu a o čem se včera dalo polemizovat, dnes ztrácí na významu. Oblíbené argumenty odpůrců elektrických vozidel se nejčastěji vztahují k nabíjení a výdrži akumulátorů, obzvláště s pomocí rychlonabíječek. Dle škarohlídů moderním akumulátorům tato metoda nesvědčí a kdo nabíjí rychle, ten se brzy se zlou potáže, ať mu baterie v jeho elektromobilu vypoví službu. Tomu se podívala na zoubek čínská automobilka BYD, konkrétně její luxusní odnož Yangwang.
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Degradace baterie méně než 2 procenta
Číňané se rozhodli pro extrémní test výdrže baterie – náhodně vybrali jeden z nejnovějších supersportů Yangwang U7, který během devíti dnů prohnali, co to šlo. Konkrétně s ním najeli zhruba 30 tisíc kilometrů, což je opravdu úctyhodná porce. Aby se nezdržovali, nabíjeli na rychlonabíjecích stanicích, kde se museli zastavit rovnou 350×. Podmínky byly záměrně zvoleny tak, aby byly náročné. Vůz jel rychlostí 240 km/h na testovací dráze v Nan-ningu při průměrné teplotě okolí 36 stupňů Celsia a při každém zastavení odebíral až 640 kilowattů.
Jeden by řekl, že v takové tempo se muselo na kapacitě baterie negativně projevit, nicméně opak je pravdou. Po tomto náročném testu hlásila baterie Yangwangu U7 úctyhodných 98,7 procent kapacity, tedy velmi solidní hodnotu. BYD se k tomuto testu nicméně nerozhodlo proto, že by chtělo ubrat vodu na mlýn odpůrcům elektromobility. Od 29. listopadu vstoupí v Evropské unii v platnost nové normy Euro 7, které budou od elektromobilů vyžadovat, aby nová vozidla zachovala 80 procent původní kapacity baterie po pěti letech či 100 tisících kilometrech, popřípadě 72 procent původní kapacity po osmi letech či 160 tisících kilometrech.
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Ačkoli jsou výsledky dechberoucí, nelze je brát za bernou minci. To, co vám ani takto intenzivní test neukáže, je výsledek v průběhu času, přičemž žádná jízda na okruhu nedokáže zkrátit pět let na čtrnáct dní. Na druhou stranu teplo a rychlé nabíjení jsou dva faktory, které způsobují opotřebení akumulátoru, přičemž k jeho degradaci dochází obvykle nejrychleji v počáteční fázi životnosti.