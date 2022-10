Budou takto vypadat Windows 12? Microsoft překvapil originálním obrázkem plochy

Microsoft v tomto týdnu odhalil nové počítače Surface, a poté uspořádal výroční konferenci Ignite. Ta je určená především pro obchodní partnery, ovšem jedna věc z ní zaujala i širokou veřejnost – nenápadný obrázek plochy Windows s poněkud netradičním uspořádáním prvků.

V jedné z prezentací Microsoft ukázal odlišné rozhraní systému Windows, než na které jsme zvyklí. Hlavní panel má plovoucí podobu a je ochuzen o pravou část s hodinami a dalšími ikonami – ta je přesunutá do pravého horního rohu obrazovky, v levém se naopak nachází informace o počasí vyvolávající nabídku widgetů. Nahoře uprostřed pak vidíme vyhledávací proužek a ikonku aktuálně otevřené aplikace, v tomto případě textového editoru Word s otevřeným dokumentem Next Valley Prototype Design.

Právě název tohoto dokumentu je důležitý, neboť Next Valley je interní označení příští verze Windows, která pravděpodobně dorazí za dva roky. Podle Zaca Bowdena ze serveru Windows Central se jedná o jeden z několika prototypů Next Valley, které měl tu čest vidět. Verze ukázaná na Ignite má zobrazovat některé designové cíle, které si Microsoft u příští verze Windows stanovil, byť pochopitelně do vydání se může ještě leccos změnit, stále se nacházíme v rané fázi interního testování.

Kromě nové plochy Microsoft plánuje aktualizovat uživatelské rozhraní v dalších součástech systému – na přihlašovací obrazovce, v centru oznámení apod. Cílem změn je dosáhnout takového rozhraní, které je lépe optimalizované pro dotyk, aniž by se snížil komfort pro ty, co počítač ovládají klávesnicí a myší. Microsoft chce, aby příští generace Windows byla lépe připravena na všechny možné typy zařízení – stolní počítače, notebooky tablety i zařízení s ohebnými displeji.