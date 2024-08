Bude to trhák? Vivo X200 má nabídnout velkou baterii a špičkový displej

Vlajkový model Vivo X200 má nabídnout větší baterii a bezdrátové nabíjení

Chybět nemá ani výkonný čipset DImensity 9400, 6,3″ 1,5K displej či 50Mpx periskopický teleobjektiv

K představení by mělo dojít už v říjnu letošního roku

Čínská značka Vivo je dobře známá také v našich končinách. Jejich vlajkové modely často ukrývají zajímavé funkce a vysoký výkon, často za velmi příznivou cenu. Výjimkou by neměl být ani model Vivo X200, který podle známého čínského leakera s přezdívkou Digital Chat Station, již klepe na dveře. Na svém profilu na sociální síti Weibo zveřejnil hned několik detailů, na které se příznivci značky mohou u chystaného vlajkového modelu těšit.

Vivo X200 bude důstojným nástupcem aktuálního vlajkového modelu

Jeden z těch nejzajímavějších je údaj o kapacitě baterie, která by se měla pohybovat v rozmezí 5500 až 5600 mAh, což je na dnešní dobu sympatická hodnota. Předchůdce v podobě Vivo X100 se mohl pyšnit baterií s kapacitou 5000 mAh, kterému sekundovalo bleskurychlé 120W nabíjení. Jestli se takto rychlého dobíjení dočkáme i u X200 prozatím není známo, nicméně by nás to nepřekvapilo. O čem se Digital Chat Station zmínil je bezdrátové nabíjení, které u X100 překvapivě chybělo, avšak u X200 by už mělo být samozřejmostí.

Uvnitř smartphonu by se měl nacházet čipset MediaTek Dimensity 9400, který se jistě postará o dostatek výkonu. Tloušťka zařízení by se měla pohybovat něco málo nad 8 milimetry, nicméně konkrétní rozměr bohužel neznáme. Velikost displeje poté má být standardní 6,3 palců s rozlišením 1,5K, tentokrát však bez zahnutých hran. Plochý displej sice nepůsobí tak elegantně, avšak z hlediska praktičnosti má řadu výhod, kupříkladu snadnější aplikaci ochranných skel a fólií, menší náchylnost k poškození nebo snadnější (a tím pádem levnější) výměnu v servisních centrech.

Kromě toho zmínil Digital Chat Station i pár detailů ohledně fotoaparátů. Hlavní fotoaparát by měl disponovat rozlišením 50 Mpx a doprovázet by jej měl periskopický teleobjektiv s 3× přiblížením, 70mm ohniskovou vzdáleností a rozlišením taktéž 50 Mpx. Předpokládá se, že Vivo X200 bude představeno ještě letos, konkrétně v říjnu.