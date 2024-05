Bude takto vypadat Nothing Phone (3)? Carl Pei ukázal telefon se záhadným tlačítkem na boku

Nothing Phone (3) by mohl dostat programovatelné akční tlačítko jako loňské iPhony

Naznačuje to příspěvek šéfa značky na síti X

Bude vyvolávat AI asistenta nebo spouštět fotoaparát?

V červenci to bude rok od odhalení smartphonu Nothing Phone (2), který v portfoliu britské značky plní funkci vlajkového modelu. Přestože Nothing nedodržuje v uvádění nových modelů pravidlo ročního rozestupu, předpokládáme, že nástupnická generace Nothing Phone (3) by mohla dorazit ještě do konce letošního roku. Koneckonců sám šéf značky Carl Pei na síti X tak trochu škádlí podobou neznámého telefonu.

Nothing Phone (3) s akčním tlačítkem?

Šéf Nothing před nedávnem na síť X pověsil rendery vyobrazující siluetu zařízení, na kterém běží systém Nothing OS. Pei chtěl ukázat fanouškům značky nový design rychlého nastavení s upraveným rozmístěním prvků a novým vzhledem posuvníků, ovšem pozornost upoutala právě ona silueta zařízení.

Bystré oči přispěvatelů si všimly, že vyobrazený render telefonu obsahuje na pravé straně nové tlačítko situované pod vypínací klávesu. Účel tohoto tlačítka je zatím neznámý, spekuluje se však, že by se mohlo jednat o obdobu programovatelného akčního tlačítka z iPhonů Pro, nebo přepínače profilů z telefonů OnePlus. Koneckonců když Carl Pei po odchodu z OnePlus oznámil, že jeho nová značka Nothing bude vyrábět smartphony, spousta lidí se jej ptala, zda u nich oblíbený posuvník nasadí také. Zatím jsme se jej nedočkali, ovšem příští generace by mohla udělat krok kupředu.

Pokud se tak stane, předpokládáme, že Nothing nepoužije posuvník, ale klasické tlačítko, které má přeci jen větší potenciál. V případě Nothing by mohlo například vyvolávat AI asistenta, koneckonců poslední generace sluchátek Nothing Ear a Ear (a) umí přímo spouštět funkci ChatGPT Voice. Tlačítko by ale mohlo také rychle spouštět fotoaparát či obsluhovat funkce, jaké si uživatel nastaví.

Apple přišel s akčním tlačítkem u loňských iPhonů Pro, letos by jej měl nasadit do kompletní modelové řady. Kromě toho informátor Mark Gurman spekuluje, že by letošní iPhony mohly dostat navíc ještě jedno tlačítko – údajně se bude jmenovat Capture Button, jeho funkce tak pravděpodobně bude souviset s fotoaparátem.

Zda se Nothing vydá podobnou cestou, v tuto chvíli netušíme. Je totiž také možné, že Carl Pei prostě ve svém příspěvku použil generický rámeček, který nemá s Nothing Phone (3) nic společného.