Bouře ve sklenici vody. Cyberpunk 2077 vrátilo jen nepatrné množství zákazníků

Prakticky ihned po vydání hry Cyberpunk 2077 se strhla velká vlna kritiky na polské studio CD Projekt RED. To na některých platformách, jmenovitě Xbox One S a PlayStation 4, nevydalo hru v úplně optimálním stavu, přičemž s obtížemi se potýkali také hráči na ostatních platformách. Celý mediální humbuk nakonec donutil polské vývojáře vracet peníze za hru hráčům, kteří byli s technickým stavem hry nespokojeni.

Po přečtení facebookových a redditových diskusí mohl jeden snadno nabýt dojmu, že se jedná o nejhorší hru na světě, která si nezaslouží od hráčů dostat ani korunu. Prakticky každý druhý komentář zároveň potvrzoval, že se dotyčný člověk minimálně chystá hru vrátit. O to překvapivější je zpráva finančního ředitele CD Projektu Piotra Nielubowicze pro investory. V ní se totiž píše, že o vrácení peněz požádalo zhruba 30 000 zákazníků.

Toto číslo na první pohled vypadá hrozivě, nicméně v kontextu 13,7 milionů prodaných kopií se jedná doslova o marginální vzorek. V řeči čísel se hru rozhodlo vrátit zhruba 0,22 procent zákazníků. Pro úplnost je nutno podotknout, že do tohoto čísla se nezapočítávají vrácení do fyzických či digitálních distribucí třetích stran (Sony, Microsoft, Steam…), takže finální počty budou vyšší.

I kdyby ale číslo vrácení bylo dvojnásobné či trojnásobné, stále by to znamenalo, že naprostá většina hráčů si Cyberpunk 2077 užívá. Samotný CD Projekt stála iniciativa „Help me refund“ okolo 2,17 milionů dolarů (cca 46 milionů korun).