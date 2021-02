Blýská se HTC na lepší časy? Společnost hlásí meziroční nárůst tržeb

HTC bylo v éře Windows Mobile jedním z nejvýznamnějších výrobců chytrých telefonů. Ještě pár let zpátky vyrábělo takové, které mířily na ty nejvyšší příčky na trhu a zdatně konkurovaly třeba soudobým vlajkovým lodím od Samsungu. Tchajwanský výrobce ale i kvůli rostoucím finančním problémům přestal konkurenci stačit a v posledních letech se stáhl do ústraní, zatímco jeho podíl na trhu strmě klesal.

Nyní se však možná karta pozvolna obrací. HTC totiž třetí měsíc v řadě hlásí meziroční nárůst tržeb, které v lednu 2021 činily 17,61 milionů USD, což je oproti stejnému období v roce 2020 nárůst o tři procenta. Za listopad přitom zisk vzrostl o 0,96 % a za prosinec o 1,02 %, což značí rostoucí trend, na kterém mají zásadní podíl produkty spojené s virtuální realitou. V absolutních číslech je sice leden oproti minulým měsícům slabší, ale na tom není nic mimořádného – předvánoční sezóna zkrátka tradičně bývá nejsilnější a po Novém roce obvykle následuje propad.

Sluší se připomenout, že v září loňského roku proběhla výměna na postu CEO. Na vedoucí pozici znovu usedla Cher Wang, která HTC v roce 1997 spoluzakládala a mezi lety 2015–2019 se neúspěšně snažila mu navrátit konkurenceschopnost vůči výrobcům jako Samsung nebo Huawei. Svého cíle se ale viditelně nevzdává a současná čísla naznačují, že by se jí tentokrát mohlo dařit lépe. Uvítali byste návrat HTC na trh se smartphony nebo by to s nimi výrobce měl raději definitivně zabalit?