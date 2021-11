Blizzard opět odložil Overwatch 2 i Diablo IV. Vydání jsou v nedohlednu

Společnost Activision Blizzard v rámci zprávy o finančních výsledcích za třetí čtvrtletí letošního roku oznámila odklad dvou očekávaných titulů – Diabla IV a pokračování střílečky Overwatch. Vydavatelský dům se v posledních měsících potýká s řadou obvinění včetně sexuálního obtěžování a diskriminace a odchody vysoce postavených zaměstnanců, což výrazně přibrzdilo vývoj zmíněných her.

Datum vydání: neznámé

„Z konzultací s novým vedením Blizzardu, obzvláště pak na určitých kreativních pozicích, vyplynulo, že plánovanému obsahu na příští rok prospěje delší čas ve vývoji, bez něhož by výsledek nesplňoval naše očekávání,“ vysvětlil odklady v hovoru s investory jeden z vysoce postavených zaměstnanců společnosti.

Ani jedna z her v tuto chvíli nemá konkrétní datum vydání, byť společnost v minulosti zřetelně naznačila, že by se tak mělo stát v průběhu příštího roku. To už však nyní patrně neplatí a hráči se titulů s největší pravděpodobností dočkají až v roce 2023, ne-li později.

Blizzard však alespoň přislíbil, že v příštím roce přinese novinky na konto obou očekávaných titulů.

Personální otřesy

Ve světle několika soudních sporů společnost opustila řada vedoucích pracovníků včetně Luise Barrigy, kreativního ředitele Diabla IV, či Jeffa Kaplana, kreativního ředitele střílečky Overwatch 2. Activision Blizzard čelí řadě obvinění ze setrvalého sexuálního obtěžování na pracovišti a diskriminaci na základě pohlaví.