Příběhový trailer na Halo: Infinite vás donutí znovu zachránit celou galaxii

Videoherní série Halo patří mezi ikony platformy Xbox a také se nesmazatelně zapsala do historie stříleček z pohledu první osoby. Silný hrdina, pečlivě vybudovaný svět a skvělá hudba jsou jen střípky toho, co sérii Halo proslavilo po celém světě. Nyní se na obzoru rýsuje nový přírůstek s podtitulem Infinite, který o sobě dává vědět příběhovým trailerem.

Vývojáři z 343 Industries v loňském roce sklidili notnou dávku kritiky za to, kdy mělo Halo Infinite původně vyjít. Tvůrci se proto rozhodli pro odklad, aby mohli na příběhové kampani a podobě hry ještě pořádně zapracovat. Nyní se zdá, že nás další odklad už nečeká a Halo Infinite si zahrajeme již 8. prosince letošního roku.

Halo Infinite - Campaign Overview

V šestiminutovém traileru můžeme spatřit nejen ukázku gameplaye a nových herních mechanismů, ale také nové zbraně, nepřátele, bossy a parťáka v podobě umělé inteligence s názvem „The Weapon“. Těšit se můžeme také na otevřený svět a některé RPG prvky v podobě dobrovolných úkolů a vylepšování vybavení. A samozřejmě opět půjde o záchranu celé galaxie.

Na to, jestli se 343 Industries podaří naplnit očekávání fanoušků a navázat na cliffhanger z předchozího dílu Halo 5: Guardians, si budeme muset počkat až do 8. prosince. Prozatím to ale vypadá, že vývojáři jsou na správné cestě.