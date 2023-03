Bláznivá spekulace: s těmito specialitami přijde iPhone 17 a iPhone 19

iPhone patří v posledních letech k nejméně inovativním smartphonům na trhu. Pravda, chytrý výřez dynamický ostrov má „něco do sebe“, ale je to jen kapka v moři. Konkurenční zařízení nabízí vysokou obnovovací frekvenci za pár šupů, extrémně rychlé nabíjení přes 200 W anebo čtečku otisků prstů v displeji jako samozřejmost.

Apple je proto terčem dotazů – kdy dorovná svou hlavní konkurenci z hlediska implementace biometrických snímačů pod displej? Portál 9to5Mac cituje Rosse Younga, analytika věnujícího se právě Applu. Ten uvádí, že firma pracuje na uvedení iPhonu se čtečkou Face ID v displeji, dříve než v roce 2025 se to však nestane. Konkrétně by se tak tato novinka měla týkat modelu iPhone 17, respektive jeho verze Pro či Ultra.

Under panel Face ID is now expected to be pushed at least a year to 2025 or later due to sensor issues.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023