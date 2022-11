Black Friday v podání Honoru: které produkty koupíte nejvýhodněji?

Listopad se jako každý rok nese v duchu pomalu rostoucího předvánočního šílenství a slevových akcí. Honor pro své zákazníky také nachystal atraktivní Black Friday nabídku, v rámci níž zlevnil celou řadu svých chytrých telefonů a příslušenství. Podívali jsme se na několik zajímavých produktů, které podle nás stojí za hřích.

Honor Magic 4 Pro

Model Honor Magic 4 Pro je symbolem velkého návratu značky na západní trhy, především díky opětovné přítomnosti Google služeb, což v dobách minulých byla největší Achillova pata telefonů od Honoru. Jenom to by ale samozřejmě k úspěchu nestačilo – Honor Magic 4 Pro se stal tím nejlepším, co od této sebevědomé čínské značky aktuálně můžete pořídit.

Samozřejmostí je povedený design se zakřivenými zády i přední stranou, prvotřídní LTPO AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem 1 000 nitů, špičkový čipset Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti, baterie s kapacitou 4 600 mAh s podporou rychlého 100W nabíjení či trojicí fotoaparátů na zadní straně (50Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 64Mpx přibližovací), které vás nenechají na holičkách.

Honor Magic 4 Pro lze získat už za 24 990 Kč, a to exkluzivně u prodejce Alza.cz.

Hardwarové parametry Honor Magic 4 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB RAM, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,6 × 74,7 × 9,15 mm, hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,81", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1312 × 2848 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, laserový AF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, třetí: 64 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 1/2.0", 0.7µm, 3.5× optický zoom TOF 3D, 100× hybridní zoom, selfie kamera: bude upřesněno + TOF 3D, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Honor 70

Když přijde na řadu Honor 70, tak zbystří každý, kdo má rád smartphony se skvělým poměrem ceny a výkonu. Střední třída v podání Honoru má totiž zcela jasné obrysy, do kterých „sedmdesátka“ pasuje jako ulitá. Pokud hledáte stylovku, které nic zásadního nechybí, pak jste na správné adrese.

Honor 70 se může pochlubit například prémiovým designem, velmi dobrou ergonomií, obstojnou výdrží na baterii a rychlým nabíjením, rozměrným OLED panelem na přední straně, výkonným čipsetem Snapdragon 778G+ či trojicí fotoaparátů (54Mpx hlavní, 50Mpx širokoúhlý a 2Mpx portrétní), které vám ostudu rozhodně neudělají.

Honor 70 lze zakoupit v rámci akce Black Friday za 11 990 Kč v případě konfigurace 8/128 GB, respektive za 12 990 Kč, pokud máte zájem o verzi s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti.

Hardwarové parametry Honor 70 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,9 mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 54 Mpx, f/1.9, 1/1.49", PDAF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, AF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Honor X8

V cenově dostupných vodách loví své zájemce Honor X8. Ten chce zaujmout především ty, kteří nechtějí utratit příliš mnoho peněz, ale zároveň neradi dělají kompromisy co se týče výbavy. Přesně pro ně totiž Honor X8 zvládl namíchat podařený produkt, který má potenciál stát se prodejním hitem.

Smartphone láká především na LTPS panel s obnovovací frekvencí 90 Hz, výkonný čipset Snapdragon 680, baterii s kapacitou 4 000 mAh a rychlým 22,5W nabíjením nebo čtveřici fotoaparátů (64 Mpx hlavní, 5 Mpx širokoúhlý a 2 Mpx makro/bokeh), které jsou na danou cenovou kategorii poměrně kvalitní.

Honor X8 lze pořídit za 5 190 Kč, a to například na Alze či u prodejce Mobil Pohotovost.

Hardwarové parametry Honor X8 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Qualcomm Snapdragon 680 4G, octa-core, 4× 2,4 GHz Kryo 265 Gold + 4× 1,9 GHz Kryo 265 Silver, GPU: Adreno 610, RAM: 6 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,4 × 74,7 × 7,5 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2388 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, čtvrtý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video Cena: 5 190 Kč Kompletní specifikace

Honor Watch GS 3

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou chytré hodinky Honor Watch GS 3. Elegantní model s kruhovým ciferníkem cílí na všechny zákazníky, kteří touží po chytrých hodinkách, ale nejsou příliš fanoušky hranatého designu, který prosazují Apple Watch. Výhodou Watch GS 3 je také jejich cena, která rozhodně díru v rodinném rozpočtu neudělá.

Nositelnost se může pyšnit pouzdrem z chirurgické oceli, prvotřídním AMOLED panelem, stylovým designem, možností přijímání telefonních hovorů, ovládání hudebního přehrávače, měření tepu a monitoringu spánku, dále vodotěsností do tlaku 5 BAR nebo výdrží na baterii až 14 dní.

Honor Watch GS 3 pořídíte v rámci akce Black Friday za cenu 4 490 Kč, například opět u prodejců Alza či Mobil Pohotovost.