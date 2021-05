Bitcoin má za sebou strmý pád na 32 000 dolarů. Může za to Musk i Čína

O tom, že má Elon Musk v technologickém světě velké slovo, není žádných pochyb. Své by o tom mohla vyprávět kryptoměna dogecoin, která díky jeho prohlášením nejprve vzlétla do astronomických výšin, aby následně začala mírně klesat. S Muskem to nemá jednoduché ani nejrespektovanější kryptoměna bitcoin, kterou zakladatel Tesly svým tweetem poslal do strmého pádu. V onom příspěvku na sociální síť stálo, že společnost Tesla přestává nakupovat a přijímat platby v bitcoinech jen několik měsíců poté, co s touto kryptoměnou začala koketovat.

Podle Muska je těžba bitcoinu energeticky náročná, což má negativní vliv na životní prostředí. Otázkou nicméně zůstává, co za rozhodnutím skutečně stojí, neboť pochybuji, že o energetických nárocích bitcoinu Musk začátkem roku nevěděl, či se nějak radikálně zvýšily. Ať už za tímto rozhodnutím stojí cokoli, faktem zůstává, že bitcoin klesl během dnešního dne k hranici 32 000 dolarů (cca 667 tisíc korun), přičemž ještě před měsícem se obchodoval za 64 000 dolarů (cca 1,3 milionu korun). Na takto nízké hranici byl naposledy začátkem února, kdy se obchodoval za 36 000 dolarů (cca 750 tisíc korun).

Aktuální tempo poklesu je více než 10 procent za den, přičemž není jisté, kdy se tento prudký pokles zastaví. Celé situaci nepomáhá ani Čína, jejíž regulační úřady si na populární kryptoměnu došláply. Říše středu vyslala jasné prohlášení směrem k domácím investorům, aby se zdrželi jakéhokoli obchodování s kryptoměnami, včetně jejich směny za jiné měny. Toto prohlášení mělo dopad nejen na bitcoin, ale také na celý zbytek trhu, který klesl o zhruba 300 miliard dolarů, tedy odhadem 6 bilionů korun.

Obchodníci s kryptoměnami nicméně podobné turbulence zažívají denně, neboť virtuální měny jsou stále poměrně novým odvětvím, do kterého lze investovat. Obecně se investice do vysoce volatilních měn nedoporučuje začátečníkům v této oblasti, neboť obchodování s nimi nese nejen potenciálně astronomické výnosy, ale také značná rizika.