Musk přiznal, že má Aspergerův syndrom. Kryptoměna Dogecoin „vyletí“ až na Měsíc

Nebojte, na SMARTtmanii jsme se nestali investičními poradci, nebudeme vás nabádat ke spekulacím na poli kryptoměn. Pokud vám však horečka posledních měsíců ohledně kryptoměny Dogecoin unikla, vězte, že se mezi fanoušky Elona Muska jedná o velké téma.

Musk již nějakou dobu na svém Twitterovém účtu měnu často zmiňuje, čímž vyhání hodnotu měny, která původně vznikla jako parodie na virtuální měny, do závratných výšin. Od svých fanoušků si tak vysloužil přezdívku „dogefather“, tedy jakýsi otec této měny, k čemuž se přihlásil i v pořadu Saturday Night Live, kde působil jako moderátor. Hned v úvodu této show Elon Musk informoval, že trpí Aspergerovým syndromem, což je lehčí forma autismu, která nemá tak silnou neschopnost sociální interakce.

On ‘SNL,’ Elon Musk Says He Has Asperger’s Syndrome, Talks Cryptocurrency | Sunday TODAY

Prvního dubna pak na svém Twitteru zveřejnil tweet, že firma SpaceX vynese Dogecoin doslova na Měsíc. Jak je u Muska zvykem, mezi řádky svých tweetů často skrývá skutečné informace, a tak i přes to, že byla informace zveřejněna na apríla, jedná se o skutečnou událost, která by měla nastat v prvním čtvrtletí příštího roku.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Geometric Energy Corporation (GEC) totiž chystá misi DOGE-1 To The Moon (Až Na Měsíc), při které Falcon Heavy na své cestě na Měsíc vynese 40 kilogramový satelit. Celá akce má pak být plně hrazena právě kryptoměnou Dogecoin. „To the Moon„, tedy „až na Měsíc“ je rozšířený pokřik mezi fanoušky tohoto platidla, jejich cílem však bylo vyhnat vysoko spíše cenu měny, než ji opravdu dostat na Měsíc. Musk však dal tomuto heslu další rozměr.