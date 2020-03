Bill Gates před virovou epidemií varoval už před pěti lety. Nikdo jej ale nebral vážně

Bill Gates nedávno odešel z představenstva Microsoftu, aby se mohl věnovat filantropii a pomáhat tak bojovat s mnoha problémy světa. Druhý nejbohatší člověk je dobře znám svými činnostmi, ve kterých věnuje obrovské finanční prostředky k zastavení chudoby, nemocí a s jistou nadsázkou se dá říct, že je nejvýraznější osobností v této problematice. To potvrdila nynější situace s pandemií koronaviru, kterou předpověděl již pět let zpátky v rámci konference TED Talks. Video mělo ještě 15. března necelých 5 milionů shlédnutí, a k dnešnímu dni má už téměř 8 milionů zhlédnutí.

Bill Gates v roce 2015 po zkušenostech s epidemie eboly v afrických zemích upozornil na to, že svět měl štěstí a měl by se připravit na horší časy. Podle jeho slov se do zbrojení a válčení investují nemalé peníze, ale na prevenci proti šíření vysoce infekčního viru vlády zapomínají. Nemáme se tak bát nukleární války, ale virů a biologických hrozeb, které mohou lidstvo ohrozit mnohem více než bomby. Doporučujeme se podívat na celé video, ve kterém Bill mluví o možné epidemii vysoce infekčního viru.

Bill porovnal ebolu, která měla dohromady zhruba 10 tisíc úmrtí, s epidemií chřipky, která svět sužovala v roce 1918, při které zemřelo téměř 100 milionu lidí. Ve videu zmiňuje mnohá doporučení, která by zamezila rozšíření viru. Mezi ně se řadí také využití moderních technologií, ke kterým má Gates stále vřelý vztah.

Je až s podivem, jak přesné jsou jeho pět let staré předpovědi, které teď v roce 2020 přenášíme do reality v podobě koronaviru. Na samotném konci videa odhaduje Bill možné dopady na ekonomiku v případě celosvětové pandemie viru – zhruba 3 triliony dolarů (73 441 650 000 000 Kč). Možná nebude daleko od pravdy.