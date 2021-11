Beta Androidu 12 míří na „skládačky“ od Samsungu. A rovnou s One UI 4.0

Pokud jde o aktualizace na novou verzi operačního systému, udělal Samsung za poslední roky významné pokroky. Když dojde na rozsah a délku podpory, mohl by se od něj učit nejeden výrobce chytrých telefonů s Androidem. V těchto dnech začal Samsung zpřístupňovat betaverzi Androidu 12 společně s nadstavbou One UI 4.0 pro ohebné smartphony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3.

Oznámení přišlo od komunitního manažera Samsungu před několika dny a od té doby hlásí první uživatelé dostupnost aktualizace skrze aplikaci Samsung Members. Prozatím se jedná o Jižní Koreu, Indii a Spojené státy. Vzhledem k tomu, že Samsung nezveřejnil přesný plán vypouštění betaverze, nelze s jistotou říci, kdy se jí dočkáme také v našich podmínkách.

Další verze bety naznačuje, že Samsung se pomalu, ale jistě blíží do finále. Podle dostupných informací by korejský gigant rád zpřístupnil hotovou verzi Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.0 prvním uživatelům ještě letos v prosinci.