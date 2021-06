Battlefield 2042 je návratem na moderní bojiště. Sledujte nabušenou první ukázku

Po několikaměsíčních spekulacích, informačních únicích a nedávném lákání ze strany vývojářů jsme se konečně dočkali oficiálního představení očekávaného pokračování série Battlefield s podtitulem 2042, který jasně naznačuje, že po dvou světových válkách přichází návrat na moderní bojiště. Hra vyjde 22. října.

Podle oficiálních informací se titul bude odehrávat na pozadí válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem. Na klasický příběhový režim však tentokrát nedojde.

Battlefield Reveal Trailer Premiere

Watch this video on YouTube

Bitvy až pro 128 hráčů

Podle tvůrců se hráči mohou v den vydání těšit na sedm rozsáhlých map až pro 128 hráčů, což je pro sérii Battlefield novinka – dosud se totiž do zápasů mohlo zapojit nanejvýš 64 bojovníků. Co se týče herních lokací, hra nabídne rozmanitý vývěr od mrakodrapů v Soulu až po egyptské pouště – každá mapa by přitom měla nabídnout jedinečný zážitek založený na specifickém přírodním prostředí.

Battlefield 2042 Gameplay Details and More!

Watch this video on YouTube

Hráči na dosluhujících konzolích (PS4, Xbox One) si však budou muset vystačit s ochuzenější verzí, která nabídne zápasy pouze pro 64 hráčů. Omezení se dotkne také map, které by na starších konzolích měly být menší.

(Nejen) staré známé herní režimy

Samozřejmostí je návrat ikonických herních režimů v čele s Conquestem a Breakthrough (dle tvůrců v aktualizované podobě), chybět však nebudou ani úplné novinky – např. v podobě režimu Hazard Zone.

Vrací se také pro Battlefield tolik typické dynamické změny na mapách, které bude mít na svědomí například extrémní počasí v podobě ničivého tornáda. Značného vylepšení by měla doznat rovněž deformace terénu.

Profesionálové

Na diskuzní platformě Reddit se rovněž objevil věhodně vypadající únik informací, podle kterého máme vyjma kulis nepříliš vzdálené budoucnosti očekávat hratelnost s důrazem na týmového ducha. Z Battlefrontu 2 si tvůrci údajně vypůjčili mechanismus jednotek a hrdinů (kterým se v novince říká „profesionálové“), přičemž v každé jednotce může být pouze jeden profesionál.

Třída profesionál bych však neměla být přehnaně silná, jako tomu bylo právě ve zmíněné střílečce ze světa Hvězdných válek, zato by však měla být vybavena speciálními gadgety, díky nimž se za ni rozhodně vyplatí hrát.

Datum vydání a otevřená beta

Ačkoliv se hra na pultech obchodů neobjeví dříve než v předvánoční sezoně, nedočkavci by si ji mohli vyzkoušet s pořádným předstihem ve formě otevřeného beta testu. Ještě předtím, konkrétně 15. června, by mělo odstartovat uzavřené testování pro velké streamery a tvůrce obsahu. Do konce měsíce června by se však mělo dostat také na všechny ostatní. Snad se co nevidět dočkáme oficiálního potvrzení ze strany EA.

Hra vychází už 22. října na PC, PS5, Xbox Seris S/X i PS4 a Xbox One. Na oficiální představení prvních záběrů přímo z hraní se můžete těšit 13. června.