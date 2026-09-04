Barevný hliníkový počítač s dlouhou výdrží. Dell XPS 14s jde do souboje s MacBookem Neo

- Dell na veletrhu IFA představil základní počítač se zajímavou výbavu
- Má hliníkové tělo, 14″ displej a dlouho výdrž na jedno nabití
- Cena by se měla pohybovat na úrovni MacBooku Neo
Paměti už druhým rokem dramaticky zdražují a výrobci smartphonů, tabletů či počítačů musí hledat cesty, jak se s navyšováním cen vypořádat – někdo zdražuje, někdo ořezává výbavu, někdo výslednou cenu sanuje snížením vlastních marží, popř. volí kombinace všech řešení.
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Výrobcům počítačů s Windows navíc nepomohl ani nečekaný krok Applu ze začátku letošního roku – firma z Cupertina představila až nesmyslně levný notebook MacBook Neo, který s celým odvětvím pořádně zahýbal. Pro zákazníka je to rozhodně výhoda – výrobci počítačů hledají na MacBook Neo adekvátní odpověď, přičemž jednu takovou nyní na veletrhu IFA představil Dell.
Dell XPS 14s: vyzyvatel MacBooku Neo podruhé
Značka Dell se do souboje s MacBookem Neo pustila už letos v červnu, kdy představila notebook XPS 13. Tento stroj se v USA prodával za stejnou cenu jako MacBook Neo, i přesto v některých oblastech nabídl o fous lepší výbavu. Nyní Dell přichází s dalším „levným“ počítačem.
Čerstvě představený Dell XPS 14s je zaměřený výhradně na studenty, proto také přichází ve čtyřech odvážných barvách – jeho celohliníkové tělo můžete získat v béžové, růžové, modré a zelené barvě. Novinka je tak „veselejší“ než Dell XPS 13, a navíc přichází ve více konfiguracích. V základu bude počítat k dispozici s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, ovšem bude možné si připlatit až za 16 GB RAM a 1TB SSD. Srdcem počítače jsou procesory Intel Core 5 320 nebo Core 7 350.
Dell XPS 14s disponuje nedotykovým 14″ LCD panelem s poměrem stran 16:10, na výběr jsou dvě varianty:
- S rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů, maximálním jasem 300 nitů a obnovovací frekvencí 60 Hz
- S rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, maximálním jasem 450 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz
Na obvodu počítače nacházíme dva porty USB-C (USB 3.2 Gen 2), HDMI, a 3,5mm port na sluchátka, nechybí ani Full HD kamera s podporou funkce Windows Hello. Přesnou kapacitu akumulátoru neznáme, Dell se ale chlubí až 23 hodinami streamování videa na Netflixu.
Dell zatím u své novinky neprozradil prodejní cenu, vzhledem k výbavě ale očekáváme, že by mohla začínat na hranici 699 dolarů, což je částka, za kterou se v USA prodává MacBook Neo.